Place du commerce à Caen. Des fleurs et des créateurs cette semaine

"Il y aura toujours un créateur dans la boutique qui sera là pour conseiller les clients", précise Anne-Julie Penfrat, créatrice de Funky et Cie, et qui vend ses produits à la boutique Little Things, aux Rives de l'Orne. Là-bas, vous pouvez tout acheter, même les meubles qui composent la boutique ! "Nos créations sont uniques, et originales pour mettre sous le sapin !", conclut Anne-Julie Penfrat.

Offrez des fleurs !

"Les gens sont très contents d'avoir de nouveau un fleuriste dans le quartier", se réjouit Axelle Armet. A seulement 22 ans, elle se lance dans le grand bain et a ouvert sa propre boutique, Fleur d'élégance, dans le centre-ville de Caen : "Cela fait depuis mes 15 ans que je suis dans le métier, j'avais assez d'expérience pour ouvrir ma propre entreprise", explique la gérante. A Luc-sur-Mer, Bouquet d'idées propose non seulement de fleurir tous les moments de vie, mais aussi de les entretenir : "Pour ceux qui ne peuvent pas ou qui sont loin, nous proposons un service d'entretien et de nettoyage du fleurissement des tombes", explique Amélie Hamon, fleuriste de reconversion aussi installée à Biéville-Beuville.