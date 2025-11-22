Place du commerce à Caen. Des fleurs et des créateurs cette semaine

"Il y aura toujours un créateur dans la boutique qui sera là pour conseiller les clients", précise Anne-Julie Penfrat, créatrice de Funky et Cie, et qui vend ses produits à la boutique Little Things, aux Rives de l'Orne. Là-bas, vous pouvez tout acheter, même les meubles qui composent la boutique ! "Nos créations sont uniques, et originales pour mettre sous le sapin !", conclut Anne-Julie Penfrat.
Offrez des fleurs !
"Les gens sont très contents d'avoir de nouveau un fleuriste dans le quartier", se réjouit Axelle Armet. A seulement 22 ans, elle se lance dans le grand bain et a ouvert sa propre boutique, Fleur d'élégance, dans le centre-ville de Caen : "Cela fait depuis mes 15 ans que je suis dans le métier, j'avais assez d'expérience pour ouvrir ma propre entreprise", explique la gérante. A Luc-sur-Mer, Bouquet d'idées propose non seulement de fleurir tous les moments de vie, mais aussi de les entretenir : "Pour ceux qui ne peuvent pas ou qui sont loin, nous proposons un service d'entretien et de nettoyage du fleurissement des tombes", explique Amélie Hamon, fleuriste de reconversion aussi installée à Biéville-Beuville.
Fleur d'élégance à Caen
Près de la place de la République, le fleuriste a ouvert il y a un mois.Axelle Armet, 22 ans, est la gérante de la boutique.
Fleur d'élégance prend la relève de deux fleuristes et d'un magasin pour chiens, rue du Pont Saint-Jacques. La boutique propose compositions, bouquets, plantes, ainsi qu'une collection de parfums d'ambiance et diffuseurs. Ouvert du mardi au samedi.
Une boutique éphémère aux Rives de l'Orne
La boutique Little Things s'est installée dans le centre commercial pour les fêtes.Les créateurs tiennent la boutique, dont Anne Letellier et Anne-Julie Penfrat.
Pour la quatrième année consécutive, Little Things s'installe pour deux mois. 21 créateurs et producteurs proposent diverses idées cadeaux : cosmétique, épicerie, céramique, bijoux, gravure… Une bonne idée si vous ne savez pas quoi offrir à Noël ! Ouvert du lundi au samedi.
Bouquet d'idées à Luc-sur-Mer
Ce fleuriste vient tout juste d'ouvrir sur la Côte de Nacre.Amélie Hamon, la gérante, est accompagnée à sa droite d'Océane Sebbah, vendeuse.
Bouquet d'idées propose des fleurs et plantes traditionnelles, mais aussi des commandes pour les naissances, mariages, et enterrements. La boutique installée rue de la Mer accueille tous les mois un atelier floral pour enfants et adultes. Ouvert du mardi au dimanche.
