Santé. A Creully, Nestlé fabrique des compléments nutritionnels pour les publics fragiles

Au cœur de Creully-sur-Seulles, l'usine Nestlé Health Science est l'un des sites industriels les plus discrets du Calvados. Pourtant, elle occupe un rôle clé dans un domaine encore méconnu du grand public : la nutrition clinique. Ici sont fabriqués des compléments nutritionnels destinés aux personnes âgées, fragilisées ou souffrant de pathologies nécessitant une alimentation adaptée.

"Un enjeu de santé publique"

L'usine, spécialisée dans les compléments nutritionnels oraux, produit notamment la marque Clinutren, largement utilisée dans les hôpitaux, maisons de retraite, centres de soins, mais aussi en pharmacie. Pour Frédéric Tendron, directeur général de Neslté Health Science en France, "la dénutrition est un enjeu de santé publique, puisqu'elle touche plus de 2 millions de personnes". Les produits conçus à Creully répondent à des besoins médicaux variés comme l'explique Philippe Chappet, le directeur du site : "Ils sont destinés en particulier aux personnes âgées pour qu'elles maintiennent une bonne renutrition, mais aussi pour la renutrition et la prise de poids, nutrition pédiatrique, dysphagie ou encore formules adaptées aux patients diabétiques."

Le site fabrique aujourd'hui près de 90 recettes et plus de 240 références, allant des boissons nutritionnelles aux desserts enrichis. L'ensemble de la chaîne de production est réalisé sur place : formulation, mélange, stérilisation, une étape indispensable pour garantir la sécurité des produits destinés à un public fragile, puis emballage. Le site fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec cinq équipes se relayant en continu. La production est majoritairement destinée au marché français (52%), et 48% sont exportés, principalement vers les pays européens.