Santé. A Creully, Nestlé fabrique des compléments nutritionnels pour les publics fragiles

Au cœur de Creully-sur-Seulles, l'usine Nestlé Health Science est l'un des sites industriels les plus discrets du Calvados. Pourtant, elle occupe un rôle clé dans un domaine encore méconnu du grand public : la nutrition clinique. Ici sont fabriqués des compléments nutritionnels destinés aux personnes âgées, fragilisées ou souffrant de pathologies nécessitant une alimentation adaptée.
"Un enjeu de santé publique"
L'usine, spécialisée dans les compléments nutritionnels oraux, produit notamment la marque Clinutren, largement utilisée dans les hôpitaux, maisons de retraite, centres de soins, mais aussi en pharmacie. Pour Frédéric Tendron, directeur général de Neslté Health Science en France, "la dénutrition est un enjeu de santé publique, puisqu'elle touche plus de 2 millions de personnes". Les produits conçus à Creully répondent à des besoins médicaux variés comme l'explique Philippe Chappet, le directeur du site : "Ils sont destinés en particulier aux personnes âgées pour qu'elles maintiennent une bonne renutrition, mais aussi pour la renutrition et la prise de poids, nutrition pédiatrique, dysphagie ou encore formules adaptées aux patients diabétiques."
Le site fabrique aujourd'hui près de 90 recettes et plus de 240 références, allant des boissons nutritionnelles aux desserts enrichis. L'ensemble de la chaîne de production est réalisé sur place : formulation, mélange, stérilisation, une étape indispensable pour garantir la sécurité des produits destinés à un public fragile, puis emballage. Le site fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec cinq équipes se relayant en continu. La production est majoritairement destinée au marché français (52%), et 48% sont exportés, principalement vers les pays européens.
Un site innovant
Grâce à un investissement de 6 millions d'euros, l'usine de Creully renforce son pôle innovation avec une nouvelle ligne dédiée aux tests et essais de produits.
Récemment, l'usine de Creully a renforcé son volet innovation grâce à un investissement de 6 millions d'euros. Comme l'explique Philippe Chappet, directeur du site : "Ces travaux ont permis la création d'une nouvelle ligne de développement dédiée aux tests et aux essais de produits avant leur passage à l'échelle industrielle."
Tester et ajuster
Il ajoute que "ce nouvel outil offre la possibilité d'expérimenter, ajuster et valider les recettes dans un environnement contrôlé, avant leur production en grande série". Une évolution stratégique pour un secteur où la formulation doit être extrêmement précise et adaptée à des besoins médicaux spécifiques.
Un site d'avenir
Dans un contexte de vieillissement de la population et de besoins croissants en nutrition spécialisée, le site normand poursuit sa modernisation tout en restant fidèle à sa mission : proposer des solutions nutritionnelles sûres, adaptées et accessibles aux publics les plus vulnérables.
