Caen. Soutien à l'Aquarius : plusieurs centaines de manifestants à Caen et Rouen

Près de 200 personnes ont participé au rassemblement en soutien au bateau l'Aquarius, à Caen (Calvados), ce samedi 6 octobre 2018. Environ 300 étaient aussi présentes à Rouen (Seine-Maritime). Le bateau, affrété par l'Organisation non-gouvernementale SOS Méditerranée, a secouru 29 000 migrants en mer Méditerranée depuis deux ans. Il est arrivé jeudi dernier dans le port de Marseille et, faute de pavillon, doit rester à quai.

Appel politique, associatif et syndical

L'ONG a lancé une mobilisation à l'échelle européenne pour ce samedi. À Caen et à Rouen, ce sont plusieurs associations, partis politiques et syndicats qui ont répondu à l'appel. Ils se sont rassemblés place Bouchard à 13 heures dans la préfecture du Calvados et devant l'hôtel de ville à 15 heures pour la ville aux cent clochers.

À Rouen, les manifestants s'étaient donnés rendez-vous devant l'hôtel de ville. - Tendance Ouest

"Nous demandons à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l'Aquarius de reprendre sa mission de sauvetage, réclame Céline Omnes, co-référente de l'antenne normande de SOS Méditerranée. Mais aussi faire respecter le devoir d'assistance aux personnes en détresse en mer et assumer leurs responsabilités en établissant un véritable modèle de sauvetage en Méditerranée."

"On ne tolère pas que les ONG soient criminalisées" Impossible de lire le son.

"L'Aquarius a perdu son pavillon une seconde fois. C'est important que des citoyens se mobilisent pour sauver des vies en mer", ajoute-t-elle. À Caen, les manifestants ont marché en direction du squat Le Marais, près de la gare SNCF, afin de participer au "Weekend en solidarité avec les exilés et leurs soutiens".

Pancartes à la main, les manifestants ont clamé leur soutien au bateau l'Aquarius. - Simon Abraham

À Rouen, les 300 soutiens se sont rendus de l'hôtel de ville jusque sur le pont Jeanne-d'Arc, sur lesquel des banderoles ont été accrochées.

Des banderoles ont été accrochées sur le pont Jeanne d'Arc. - Tendance Ouest

A LIRE AUSSI.

En route vers Marseille, l'Aquarius demande un feu vert "humanitaire" pour ses 58 migrants

MSF lance un appel au monde pour que l'Aquarius obtienne un pavillon

Aquarius : le siège de SOS Méditerranée envahi par des identitaires

L'Aquarius, "ambulance des mers" partie de Marseille il y a deux ans (RETOUR SUR)

Contrôle maritime de Tripoli: Rome se félicite