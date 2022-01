Rouen. À Rouen, redécouvrez le patrimoine de la ville… en courant

Un esprit sain dans un corps sain. Cela pourrait être la devise de Laurence Catel, coach sportive de la salle planète bien-être qui a lancé son concept Run & Visit à Rouen (Seine-Maritime). Le principe : des footings ou marches rapides sur un circuit d'environ six kilomètres agrémentés de quelques pauses pendant lesquelles elle se livre à des commentaires ou anecdotes sur le patrimoine rouennais. "J'ai une formation de lettres classiques et d'archéologie gréco-romaine. Je me suis dit que c'était dommage que cela ne me serve pas dans le cadre du sport. C'était l'occasion d'allier les deux".

Un arrêt pour découvrir la fontaine gallo-romaine dans le bâtiment EDF. - Pierre Durand-Gratian

Mercredi 26 septembre 2018, cinq femmes s'étaient inscrites sur la thématique Rouen en BD, un parcours inspiré des ouvrages historiques des éditions Petit à Petit. "On est passé place de la pucelle à l'établissement EDF ou se trouve une fontaine gallo-romaine, dans la rue Eau-de-Robec avec les fameux greniers-étente et puis un point d'arrêt au musée des beaux-arts dans la salle du Jubé, représentée dans le tome 4", explique-t-elle enjouée.

Les joggeuses ont aussi fait une halte au musée des beaux-arts pour découvrir la salle du Jubé. - Pierre Durand-Gratian

"On ne souffre pas"

En tout, six kilomètres qui permettent à la fois de reprendre la forme et de se nourrir des différentes anecdotes. Le public du jour est conquis. "Je suis rouennaise depuis des années et des années et finalement, je n'ai jamais rien vu de ce qu'elle nous montre, raconte Janie-Claude Moro. C'est une façon ludique de courir et de se détendre". Et puis c'est aussi un moyen de s'y remettre en douceur quand on n'a plus l'habitude du footing. "C'est sympa, on ne souffre pas. On ne court pas six kilomètres d'un coup", se réjouit Jocelyne Royer, qui en est à son deuxième Run & Visit.

Bonus audio : le reportage de Tendance Ouest

Run & Visit Rouen en BD Impossible de lire le son.

Comptez une heure et demie au moins pour l'ensemble sur des thématiques qui sont variées. Laurence Catel prévoit un nouveau Walk & Visit (en marche rapide) sur Rouen en BD pour le mercredi 10 octobre 2018, puis un nouveau parcours baptisé Crimes et châtiments, en marche rapide le mercredi 31 octobre 2018 et en footing le vendredi 2 novembre 2018. Des activités qui se font sur réservation pour 5 euros.

Passage obligé par l'incontournable place du Vieux-Marché. - Pierre Durand-Gratian