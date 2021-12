Caen. Calvados : des speed-dating entre patrons

De plus en plus, les patrons d'entreprises réseautent entre eux, à l'occasion de réunions dédiées. Dans le Calvados, le douzième groupe de "recommandation d'affaires" s'est créé, vendredi 28 septembre 2018, à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen. Assis autour d'une table, une trentaine de chefs d'entreprise de l'agglomération caennaise. Des grosses structures comme Harmonie Mutuelle ou la Bred, jusqu'à des PME d'à peine quelques salariés, se sont réunies.

"Développer son business"

Il régnait comme un parfum de speed-dating pour patrons. "L'objectif est de partager son réseau pour développer son business, explique Françis Kirschving, directeur régional de BNI, structure organisatrice de ces réunions. Des patrons de la même agglomération qui ne se sont jamais rencontrés, ça ouvre des perspectives économiques", ajoute-t-il.

Françis Kirschving est le directeur régional de BNI, qui pilote douze groupes de chefs d'entreprises rien que dans le Calvados. - Simon Abraham

Édouard Du Manoir dirige Fire protect incendie, une société caennaise spécialisée dans la fabrication d'alarmes incendies ou d'extincteurs. Il vient de rejoindre ce réseau. "Si je peux amener des affaires aux autres et que c'est réciproque c'est donnant-donnant. Aujourd'hui, on doit avoir des extincteurs partout. Me faire un nouveau réseau me permet de découvrir de nouveaux clients", se réjouit-il.

65 000 € de chiffres d'affaires de moyenne en plus

Ce type de réunions est à la mode. Le concept est apparu en France à Paris en 2008 et s'est très vite développé. Aujourd'hui, plus de 350 chefs d'entreprise du Calvados participent régulièrement à ces réunions de "recommandation d'affaires". Un vrai business se crée. Un chef d'entreprise inscrit à ces réunions de réseautage réalise en moyenne 65 000 euros de plus sur son chiffre d'affaires, par an. L'inscription dans un groupe, elle, ne coûte pas plus de 1 000 euros.

