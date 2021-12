Dieppe. Le Label rouge pour des coquilles Saint-Jacques pêchées à Dieppe

Une nouveauté pour la saison 2018-2019 à la criée de Dieppe (Seine-Maritime). Les pêcheurs et mareyeurs de la région vont pouvoir bénéficier du Label rouge pour la vente des coquilles Saint-Jacques pêchées dans les eaux normandes et vendues aux enchères à la criée.

Promouvoir la pêche artisanale locale

Ces deux Labels rouges reconnus au niveau national, vont participer "à la promotion de la pêche artisanale locale et contribue[r] à valoriser au-delà des frontières de la Normandie", explique le syndicat mixte du port de Dieppe dans un communiqué.

Ces nouveaux Labels vont entraîner la distinction des coquilles Saint-Jacques entières de taille supérieure à 11cm, sans impureté et pêchées au maximum 36 heures avant la vente, et les noix coraillées et fraîches, décortiquées au plus tard le lendemain de la vente en criée.

Contrôle de la traçabilité

Les pêcheurs dieppois devront, comme pour toute espèce, identifier les lots de coquilles Saint-Jacques labellisées ou "classiques". Normandie Fraîcheur Mer, en tant que gestionnaire des Labels Rouges, assurera le contrôle de la traçabilité auprès des pêcheurs et mareyeurs ainsi que la gestion des réclamations des acheteurs.

Plusieurs pêcheurs et quatre mareyeurs se sont d'ores et déjà engagés dans cette démarche qualitative.