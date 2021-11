Fécamp. Conflit sur la coquille Saint-Jacques : les pêcheurs fécampois inquiets

"On ne veut pas les empêcher de pêcher mais il faut protéger la ressource." Incompréhension et inquiétude se font ressentir parmi les quelques pêcheurs à la coquille Saint-Jacques rencontrés sur le port de Fécamp (Seine-Maritime), mardi 11 septembre 2018.

Ils préparent en ce moment leur bateau pour la saison de la pêche à la coquille qui débute le lundi 1er octobre 2018. Et c'est là tout le problème : les Britanniques, eux, peuvent la pêcher toute l'année.

Une différence de calendrier qui créé des tensions et qui a même provoqué une "bataille navale" en baie de Seine mardi 28 août.

Aucun accord

Depuis, des négociations sont en cours entre les deux pays pour essayer de trouver un accord. Les Français demandent aux Britanniques de respecter le même calendrier pour préserver la ressource. Pour l'instant, aucun accord n'a été conclu, les Britanniques n'étant pas satisfaits des contreparties proposées.

En attendant que les discussions reprennent, les pêcheurs britanniques, chassés de la Baie de Seine, sont désormais au niveau de Dieppe d'après les pêcheurs Fécampois, ce qui ne fait pas les affaires des Haut-Normands.

"Si on ne le fait plus, c'est la fin du métier"

"J'espère qu'il y aura un accord, explique Ludovic Thieulent, patron armateur du Maximum, car si on continue, il n'y aura plus de ressource."

Ce qui l'interroge le plus, c'est que les Britanniques ne comprennent pas cette notion : "On fait un repos biologique parce que sinon il n'y aura plus de coquille, ce n'est pas dur à comprendre."

Cela fait des années que les pêcheurs sont en conflit sur ce sujet mais ces dernières années, les tensions se sont accrues car les Britanniques se rapprochent des zones françaises.

L'incompréhension est d'autant plus grande que les restrictions françaises ont fait leurs preuves selon Ludovic Thieulent qui souligne que "la coquille se reproduit bien". Alors pour lui c'est simple, "si on ne le fait plus, c'est la fin du métier".