Caen. Seine-Maritime : les centres de dépistage du VIH ne fermeront pas en 2019

Qui pour reprendre la gestion des Centres gratuits d'information de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) du VIH en Seine Maritime ? Actuellement, ceux-ci sont gérés par le CHU de Rouen et le conseil départemental, mais ce dernier a décidé de se désengager au lundi 31 décembre 2018. L'Agence régionale de santé de Normandie, basée à Caen (Calvados), qui délègue et finance cette gestion, doit donc trouver un autre opérateur.

Un appel d'offres a été lancé, avec un cahier des charges à respecter. Sa directrice générale, Christine Gardel, assure que tout sera bien opérationnel le 1er janvier 2019. Des associations, des établissements de santé ou encore des groupes portés par l'Assurance maladie pourraient prendre le relais du Conseil départemental.

"La certitude, c'est qu'il y aura des opérateurs pour réaliser ces dépistages en janvier 2019"

Dans cette réorganisation, le CHU de Rouen devrait élargir sa zone de gestion des CeGIDD.