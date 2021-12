Open de Caen sans Gasquet

"Après sa défaite à Bercy contre Roger Federer, Richard Gasquet vient d'annoncer à Aristide Olivier, directeur du tournoi, qu'il ne pourra finalement pas participer à la 4ème édition de l'Open de Caen. Trois semaines avant la finale de la Coupe Davis et suite à la blessure de Jo-Wilfried Tsonga, Guy Forget, le capitaine de l'équipe des tricolores, ne veut prendre aucun risque. Il a besoin de son joueur au meilleur de sa forme et ne peut pas se permettre une blessure supplémentaire. Il a donc astreint son joueur, susceptible de jouer en simple, à stopper la compétition dès ce soir. L'équipe dirigeante est déjà en négociation pour le remplacer au pied levé par un joueur dans les 50 meilleurs mondiaux afin qu'il y ait toujours une tête de série N°1 plus forte qu'Arnaud Clément".



