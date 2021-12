Hors Normandie. L'impact du plastique en 60 secondes

Et si les dégâts du plastique se répercutaient sur l'homme dans la vie de tous les jours ? C'est ce que Greenpeace Australie a voulu illustrer dans sa dernière campagne de communication. Aujourd'hui les principaux concernés par les déchets humains sont la faune et la flore. Si l'on ne change rien la situation va continuer à se détériorer et l'impact du plastique s'étendra à l'homme.

Cette année 2 journées de sensibilisation à la pollution plastique ont été créées, elles ont eu lieu le 2 juin et le 15 septembre 2018.

