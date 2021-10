Caen-Brest (0-0) : Malherbe n’a pas trouvé la faille du cadenas brestois

Après une prestation décevante à Nice le week-end passé, les Malherbistes semblaient visiblement décidés à aborder cette rencontre de la 26e journée sur une toute autre dynamique. En témoignait le positionnement relativement haut du bloc équipe bas-normand qui ne manquait pas d’ailleurs de créer quelques soucis aux Brestois. L’arrière central caennais, Thomas Heurtaux s’essayait même à attraper le cadre, de la tête tout d’abord (2’), puis du pied (4’).

Bien que dominateurs en ce début de rencontre, les Caennais ne parvenaient pas à faire trembler Steeve Elana, à l’image des deux frappes de Pierre-Alain Frau (13’ et 16’). La plus grosse opportunité malherbiste arrivait à la demi-heure de jeu quand sur un bon service de PAF, Livio Nabab semblait s’ouvrir le chemin des buts. Mais c’était sans compter sur un superbe retour de Johan Martial qui contrait la frappe de l’attaquant caennais (31’).

En contre, les Brestois restaient dangereux. Issam Jemaa faisait valoir ses qualités athlétiques en devançant Jérémy Sorbon sur un bon contrôle orienté. L’international tunisien servait alors Bruno Grougi qui manqua de peu d’ouvrir le score sur une bonne frappe croisée (32’).

Ce petit rappel ne calmait pas les bonnes intentions bas-normandes. Sur un excellent changement d’aile de Nicolas Seube à destination de Romain Hamouma, les Rouge et Bleu tentaient de réagir. Un excellent contrôle de la poitrine permettait à l’ancien lavallois de prendre le meilleur sur son vis-à-vis, avant d’expédiait une bonne frappe qui passait de peu à côté (42’).



Impuissance face au but



Au retour des vestiaires, les Caennais n’en étaient pas moins entreprenants. Après un bon travail de Romain Hamouma côté droit, le ballon parvenait au premier poteau du gardien breton. Ballon sur lequel se jetaient Pierre-Alain Frau et Livio Nabab. Dans la confusion Steeve Elana repoussait l’offensive directement dans les pieds de Jerry Van Dam. Le latéral droit caennais ajustait alors sa cible, mais d’une frappe trop puissante, manquait le cadre (51’).

La défense brestoise était à nouveau mise à l’épreuve quelques instants plus tard. Lenny Nangis faisait la différence dans son couloir gauche avant de transmettre le cuir à Romain Hamouma qui prenait sa chance à l’entrée de la surface. Son tir contré, était facilement capté par Steeve Elana (55’). Le portier breton était à nouveau à la parade sur une bonne frappe à ras-de-terre de Livio Nabab (63’).

Bien décidé à ne pas se contenter du match nul, Franck Dumas apportait un peu de fraîcheur à sa ligne offensive. Il lançait d’abord Kandia Traoré à la place de Pierre-Alain Frau, avant de faire entrer en jeu Frédéric Bulot, à la place de Lenny Nangis. L’international espoir se signalait en adressant un excellent centre en direction de Livio Nabab qui manquait totalement sa reprise (76’). Trois minutes plus tard, Romain Hamouma adressait un bon centre brossé dans le dos de la défense brestoise. La balle traversait alors la surface sans qu’aucun malherbiste n’eut pu changer la trajectoire du ballon. Sur un énième mauvais renvoi de la défense brestois, Frédéric Bulot ne sut pas négocier une ultime balle de match (90’+2).

Malgré ces deux points perdus, difficile pour les Caennais d’avoir des regrets tant les hommes de Franck Dumas sont allés de l’avant dans cette rencontre. Les résultats favorables d’autres concurrents directs pour le maintien, à l’occasion de cette 26e journée de Ligue 1, ne font cependant pas les affaires du Stade Malherbe. Les deux prochaines rencontres, avec le déplacement à Montpellier, suivi de la réception du PSG, s’annoncent terribles.





CAEN-BREST : 0-0 (0-0)

26e journée de Ligue 1 - Dimanche 4 mars



Cartons jaunes : Seube (27’) pour Caen, Ben Basat (56’) et Daf (75’) pour Brest.

Carton rouge : Zebina (93’+3) pour Brest

Caen : Thébaux - Van Dam, Heurtaux, Sorbon, Raineau - Seube, Proment (Leca, 78’), Nangis (Bulot,73’), Hamouma - Nabab, Frau (Traoré, 64’)

Brest : Elana - Martial, Zebina, Baysse, Daf, Coulibaly - Ben Basat (Sissoko, 90’+5), Guidileye (Alphonse, 78’), Lesoimier, Grougi - Jemaa