Hamouma : "5 points sur 12, c'est pas terrible"

Il n'aura finalement manqué qu'un seul but et surtout une bonne dose de précision aux Caennais, pour s'imposer devant Brest, ce dimanche 4 mars à d'Ornano. "On n'a peut-être pas vu le même match", n'a pas hésité à lâcher le milieu offensif Romain Hamouma à l'issue de la rencontre. Romain Hamouma pour qui son équipe "a fait une bonne entame de match".

Son point de vue est à retrouver dans l'extrait sonore ci-après, tout comme son avis sur le bilan comptable des Caennais qui achèvent une série de quatre matchs contre autant de concurrents directs dans la course au maintien.