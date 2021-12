Caen. Rives de l'Orne à Caen : quelles enseignes partent ?

Le football a son mercato. Les commerces également. Fin décembre 2018, six ans après l'ouverture des Rives de l'Orne à Caen (Calvados), les baux de certaines enseignes arrivent à échéance. L'heure est donc à la reconduction, ou non des contrats. "Un centre commercial ça vit. Il y a des enseignes qui arrivent, qui partent c'est normal, explique la directrice du centre Alice Omer. Nous sommes en train d'élaborer un nouveau parcours marchand".

Quelles enseignes partent ?

Parmi les départs, le Laser Game tenu par Adama Chéré, implanté depuis l'ouverture du centre commercial en 2013. "Le centre a un bon potentiel mais mon emplacement n'était pas idéal", nuance-t-il. Avec une entrée située à l'extérieur de la galerie marchande, le Laser Game n'a, selon son dirigeant, pas suffisamment bénéficié de l'attractivité du centre. Parmi les autres raisons de son départ : l'aspect financier. Le samedi 29 septembre 2018, Adama Chéré ouvre donc au 59 avenue de Tourville, à Caen, dans un local plus grand, "pour un loyer deux fois moins cher".

Située juste à côté du Laser Game, La Compagnie du lit partira en janvier 2019. "C'est un magasin qui ne fonctionne pas, explique Dominique Chartrou, directeur de l'enseigne. Ça n'est pas un centre dédié au foyer et à son équipement". Le magasin n'a pas su tirer son épingle du jeu. "Nous cherchons à rester à Caen. Mondeville serait l'idéal". Du côté des Rives de l'Orne, l'heure est à la fusion des surfaces. "Nous allons nous servir de ces deux espaces pour proposer un nouveau concept de loisirs". Il est en cours de signature.

Le magasin Decimas annonce sa fermeture sur la devanture de son magasin. - Margaux Rousset

Côté mode, les trois boutiques Maje, Sandro et Claudie Pierlot, situées à l'extérieur du centre côté Orne, vont partir. Le groupe SMCP qui regroupe les trois marques a fait un choix. Les clients ne les trouveront plus qu'au Printemps ainsi qu'aux Galeries Lafayette. "À l'échelle d'une ville comme Caen, ils ont décidé que ça suffisait", ajoute Alice Omer. De nouvelles pistes sont en cours de réflexion. En cours de réflexion également, un nouveau magasin pour remplacer Decimas. La marque de sport espagnole n'a pas su trouver sa clientèle, "que ça soit à Caen ou en France, il y a un manque de notoriété". L'enseigne ne partira pas avant le mois de janvier 2019. "Nous voulons proposer quelque chose qui marche". Pourquoi pas une autre boutique de sport ?

Un nouveau magasin de bouche va ouvrir à l'automne 2018. - Margaux Rousset

La part belle à l'alimentaire

"Des enseignes fonctionnent très bien et ouvrent même d'autres boutiques dans le centre". C'est le cas de Kaporal qui a ouvert en avril dernier la boutique Jott. "On a vu qu'il y avait la clientèle", explique Dany Tesnière, gérant avec sa femme des deux magasins. Parmi les arrivées les plus attendues, celle d'une grande surface pour remplacer Monoprix, "vers le mois de novembre". Il s'agirait d'un E.Leclerc. La directrice du centre ne peut pas officiellement confirmer cette venue. Elle peut juste promettre que "la part belle sera faite au bio et qu'il y aura un bar à salades". Le centre commercial mise donc sur ce qui fonctionne le mieux : le pôle restauration. Une nouvelle enseigne de ce type doit ouvrir à la place du caviste Nicolas.