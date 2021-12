Caen. Le Black Friday, c'est parti ! Ok, mais c'est quoi ?

Comme partout en France, la Normandie est touchée vendredi 24 novembre 2017 par la vague commerciale "Black Friday" venue des États-Unis. Les jours d'avant et d'après aussi. Le phénomène est encore récent, après des opérations commerciales lancées dans l'Hexagone en 2014, avec cette thématique en toile de fond. Trois ans plus tard, c'est l'explosion. "C'est un événement qui nous vient des États-Unis, au lendemain d'un jour férié qui est Thanksgiving, et qui correspond au lancement des soldes là-bas depuis les années 60, présente Olivier Kovarski, professeur-chercheur en marketing à l'Ecole de Management de Normandie. Et le terme en lui-même vient probablement des embouteillages monstres qui ont eu lieu à Philadelphie quand les gens se ruaient pour aller faire les soldes".

Olivier Kovarski de l'EM Normandie était l' un des invités de la rédaction de Tendance Ouest, jeudi 23 novembre :

Olivier Kovarski Impossible de lire le son.

Des commerçants, mais des banques aussi !

Un peu comme Halloween, mais dans un tout autre univers, les commerçants français s'approprient aussi désormais le Black Friday, proposant de nombreuses réductions sur un temps très limité, sur des périodes allant de la journée jusqu'à une semaine complète. "Nous sommes en période de pré-Noël et c'est donc un bon moment pour attirer les clients."

En dehors des États-Unis, Amazon tente depuis quelques années de propager l'événement à d'autres pays. "Dans les médias, une étude faite par le CSA et commandée par Amazon révèle que 56% des Français vont s'intéresser au Black Friday, et on s'y intéresse justement parce que les médias en parlent."

En Normandie, les commerçants ont bondi sur ce nouveau rendez-vous marketing. Les centres commerciaux des Rives de l'Orne à Caen ou le centre commercial de Mondeville 2 l'illustrent, avec une ou deux journées spéciales. "Même les banques s'y mettent, comme le Crédit agricole de Normandie qui propose une opération de crédits à la consommation". Le Black Friday est bien là.

A LIRE AUSSI.

Amazon redistribue les cartes dans l'industrie alimentaire américaine

E.Leclerc vend la PS4-Pro 1To pour 29.90 € !

Fifagate: première condamnation, 8 mois de prison pour un Guatémaltèque

Le Venezuela sous la menace du défaut de paiement