Fécamp. Willy Rovelli en séance de dédicaces à Fécamp 

Humoriste, comédien, présentateur tv, Willy Rovelli excelle dans ces domaines ; son train de vie est donc bien rodé mais malgré tout une autre piste (complémentaire) se dessine pour lui sur cette rentrée 2018 : la littérature. Depuis 20 ans il a dressé de très nombreux portraits de personnalités (plus de 200 par an) ; des moments drôles, forts et qui en ont marqué plus d'un. Bien entendu son talent se ressent aussi dans l'écriture de ce qu'il vous avait raconté sur les ondes radios pendant deux décennies ; aujourd'hui il vous transmet ces pastilles radiophoniques dans son 1er ouvrage intitulé "Dans 3 minutes j'ai fini", une effervescence dans sa vie déjà bien remplie.

Disponible dans nos librairies depuis le 12 Septembre ce livre représente une nouvelle marche sur laquelle grimpe Willy Rovelli. À quelques jours de sa venue en Normandie il s'est confié par téléphone pour Tendance Ouest :

La télé c'est une partie de son avenir, en tous les cas un souhait de sa part qu'il aimerait pousser un peu plus loin. Après avoir endossé très régulièrement le rôle du numéro 2 aujourd'hui Willy bosse pour décrocher le premier rôle. Le petit écran l'a toujours captivé, notamment certains présentateurs :

Quoi qu'il en soit ce n'est pas l'énergie qui manque chez Willy, nous le voyons tellement pétillant sur scène, à la télévision ou derrière un micro ! Selon lui pas de rituel ni régime particulier mais simplement la passion et la chance de réaliser le métier qui lui plaît, cela suffit pour devenir à 100% le personnage que l'on voit et entend. Parfois jugé comme hystérique notamment à cause de sa voix si particulière, Willy garde toujours sous le coude quelques bouquets de fleurs "au cas où". Une façon de prouver que quelle que soit l'issue de la chronique il garde toujours une main sur le cœur. Un être donc proche des "gens" comme il le dit si bien, il aime le dialogue, le vrai, le face-à-face. Vous avez donc une occasion en or ce samedi à Fécamp.

D'ailleurs les terres Fécampoises ne sont pas totalement inconnues pour Willy, nous lui laissons le mot de la fin :

Rendez-vous donc ce samedi 22 Septembre 2018 à l'espace culturel Leclerc de Saint-Léonard à côté de Fécamp pour vous procurer son premier ouvrage (si ce n'est pas encore fait) et surtout rencontrer celui qui ne manque jamais d'inspiration. Ensuite l'humoriste se rendra dans la Manche le 29 Septembre 2018 à Saint-Lô et Granville.