Caen. Caen : deux jockeys blessés dont l'un gravement lors d'une course

Un grave accident s'est produit mardi 18 septembre 2018 à l'hippodrome de Caen (Calvados) lors d'une course hippique, pendant la phase de qualifications. Lancé à pleine vitesse, le cheval de tête a trébuché et a embarqué dans sa mésaventure deux drivers, Sylvain Roger et Grégory Martens. Les secours sont rapidement intervenus et les jockeys ont été évacués. Les chevaux ne sont pas blessés.

Sylvain Roger est dans le coma

Gregory Martens est le plus légèrement blessé, avec un nez cassé et des douleurs aux mains et aux genoux. Sylvain Roger, lui, est gravement blessé. L'entraîneur-driver a perdu connaissance et serait actuellement dans le coma selon Paris-Turf. Originaire de Larré, près d'Alençon (Orne), c'est une figure du monde hippique avec 557 victoires en tant que driver ou jockey et 1118 comme entraîneur.