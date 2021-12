Bernay. Maternité de Bernay : un clip de soutien qui fait du bruit sur le net

"Vous n'aurez pas de chambre, ça nous coûterait trop cher. On vous demandera d'attendre, dans un couloir ou en plein air, et si vous êtes encore vivante pour la salle de travail, on appellera votre numéro, on ne met pas de nom à du bétail". Les paroles sont dures, à charge, et sont composées et interprétées par Bradouchka. Un clip, intitulé "Chez nous", a été réalisé avec une partie du personnel de l'hôpital de Bernay (Seine-Maritime) et des bénévoles.

La volonté du clip est de déranger, avec des images qui font penser à des films d'horreur et notamment au film "ça" qui fait office de fil conducteur, afin de sensibiliser à la fermeture annoncée de la maternité de Bernay, précise Bradouchka. Le film "ça" fait référence aux cauchemars et ce cauchemar, pour l'auteur, c'est de ne plus avoir de maternité. Le clip a été vu plus de 12 000 fois sur la page Facebook en soutien à la maternité.

• À lire aussi. Bernay : près de 6 500 signatures contre la fermeture de la maternité

• À lire aussi. Bernay : pour sauver sa maternité, la ville en rose et bleu



Des gros moyens mis en œuvre

La réalisation du clip est propre, soignée. Les images sont parlantes, parfois dérangeantes et satiriques. Elles sont le fruit d'un travail qui a duré un mois. Le projet a été mené par Force Ouvrière, www.glowstudio.fr et Bradouchka Animations. Le réalisateur, Manuel Neves Dos Reis, est un normand originaire de Saint-Clair-d'Arcey qui a fait ses études dans la prestigieuse école Louis-Lemière à Lyon. la mise en scène ainsi que le scénario sont eux assurés par Marie-Claire Anamoutou/Bradouchka.

Les visuels rappellent certains films d'horreur, comme "ça" - DR

50 personnes ont prêté main-forte pour le clip. Des appels sur les réseaux sociaux avaient été faits, notamment pour trouver des figurants. Une partie du personnel de l'hôpital s'est mobilisée, comme la psychologue de l'hôpital qui avait initialement contacté Bradouchka. Un hangar a été prêté, tout comme des accessoires médicaux pour la réalisation de ce clip qui a été tourné du vendredi 31 au dimanche 2 septembre 2018. Une chose pas facile pendant la période des congés estivaux, s'amuse Bradouchka.

Ce clip fait suite à un premier clip de soutien, réalisé pendant la braderie de Bernay avec des passants :