Bernay. Fermeture de la maternité de Bernay : le témoignage d'une jeune maman

La maternité de Bernay (Eure) a fermé officiellement ses portes lundi 11 mars 2019 à 8 heures. Depuis, il est impossible pour les équipes de l'hôpital de pratiquer des accouchements. Les futures mères doivent se rendre à la maternité d'Évreux ou de Lisieux (Calvados), situées toutes les deux à environ 45 minutes de Bernay.

"J'ai peur que ça se passe mal"

C'est le cas de Cassandra Chevalier, une jeune maman de 25 ans qui habite Broglie, située au sud de Bernay, à une dizaine de minutes de la commune, non loin du Calvados et de l'Orne. Elle est à trois mois et demi de grossesse et doit accoucher au mois de septembre de son quatrième enfant.

"Je continue à me faire suivre à Bernay pour les échographies", explique-t-elle alors qu'un centre périnatal de proximité va remplacer la maternité. Il permet de suivre les femmes avant et après leurs accouchements avec une équipe de gynécologues-obstétriciens, sages-femmes, psychologue et auxiliaire de puériculture.

Pour son accouchement, Cassandra Chevalier devra se rendra à 45 minutes de chez elle, à la maternité de Lisieux. "Ça me fait un peu peur quand même, raconte la jeune femme. Mon dernier est arrivé assez rapidement, là j'avoue que j'ai un peu peur de ne pas arriver à temps."

La maman évoque notamment une hémorragie qu'elle avait eue lors de son deuxième enfant, sauf qu'elle se trouvait alors à dix minutes seulement de la maternité de Bernay. "Si jamais ça vient à arriver chez moi ou pendant le transport en voiture, on ne sait pas et j'ai vraiment peur que ça se passe mal."

