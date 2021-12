Rouen. 7300 participants pour les épreuves du Seine marathon 76 à Rouen

Les différentes courses du Seine marathon 76 ont attiré les participants et les spectateurs, dimanche 16 septembre 2018, dans les rues de Rouen (Seine-Maritime).

Des épreuves pour tous

Avec plus de 7300 coureurs répartis dans les épreuves du 5km, 10km, semi-marathon et marathon, la nouvelle formule de ce rendez-vous sportif a fait carton plein. Une course réservée aux enfants s'est même tenue la veille, dans les jardins de l'hôtel de ville de Rouen.

Au total, 600 bénévoles se sont mobilisés pour encadrer les runners du Seine marathon 76 répartis sur la boucle allant des quais de Seine à Rouen jusqu'à Tourville-la-Rivière. Et comme chaque année, la solidarité était aussi dans la course avec les membres d'associations venus faire découvrir leurs combats et se dépasser pour la bonne cause.

Victoire d'un Rouennais au marathon

Pour le marathon, c'est le Rouennais Hervé Body qui a franchi la ligne au bout de 2h42 de course. La première femme, Cécile Causse, originaire de Montpellier, est arrivée en 3h03. Au semi-marathon, c'est l'Éthiopien Getinet Gedamu Mele, membre du Athletic sportif maher à Paris, qui l'a emporté au bout d'1h09.

Enfin, dans le 10km, Ibrahim Omar Abdi, originaire de Djibouti et également sociétaire du Athletic sportif maher, a fini la course en à peine plus de 30 minutes.