Malherbe mobilisé pour le don d'organes

En sachant que seulement 1% des décès remplissent les conditions favorables pour qu'un prélevement d'organes puisse se faire sur une personne, eu égard au taux de refus élevé en France soit une personne sur trois, (essentiellement par manque d'information), il y existe une pénurie cruelle en donneurs. En Basse Normandie, la situation est encore pire puisque presque 37% des personnes contre 32% pour le reste du territoire français en 2010, se sont opposés au don d'organes de leur défunt.

Ces chiffres ont poussé le Stade Malherbe à se mobiliser à ce sujet. Le match de Ligue 1 Caen-Brest, ce dimanche 4 mars (17h), sera donc dédié au don d'organes, en partenariat avec l' Association ADOT 14 et le Stade Malherbe de Caen.

A l'occasion de cette soirée, seront également invités les sept sportifs greffés Bas-Normands de l'équipe de France, dont certains ont été titrés, regroupés autour de l'Association trans-forme. Cette association fédérative française des sportifs dialysés et transplantés encadre l'équipe de France dans ses déplacements à l'étranger, organise les compétitions nationales, participe aux compétitions internationales, en promouvant la réhabilitation par le sport, et par ce biais elle participe au message de la réussite de la greffe d'organes tout en informant le public sur la pénurie de donneurs et sur l'urgence vitale du don.



Programme

Avant le match, pour accueillir les spectateurs dès 15h, deux stands de l'ADOT 14 seront présents sur l'esplanade, pour accueillir et renseigner le public

A cet effet, et comme une invitation joyeuse à la fête de la vie retrouvée grâce à la greffe, un Jazz Band New Orleans solidaire animera l'avant match, rassemblé autour de N.LENEVEU, jazzman talentueux de la région.



Une intervention conjointe de 4 bénévoles de l'ADOT et de 4 sportifs transplantés aura lieu ensuite auprès des 600 invités du Stade Malherbe de Caen, dont plus de 150 décideurs de la région.



Le coup d'envoi du match sera donné par le double champion du monde de tennis des transplantés (Australie 2009 et Suède 2011) en "+50", bas-normand greffé d'un rein, Dominique Barraux, (félicité par Mr le Président de la République en 2009, et nommé "coup de coeur sportif " cette même année par Mme D'Ornano et le Conseil Général du Calvados).

Une intervention est prévue à la mi-temps par un joueur charismatique du Stade Malherbe sur le thème du "don d'organes" avec ensuite une présentation au public, sur la pelouse, des 7 sportifs transplantés bas-normands de l'équipe de France, en présence de 10 membres de l'ADOT 14 qui aborderont le thème de l'apport des greffes.



En outre, une information écrite sur le don figurera dans le "Malherbe infos" de la soiréee avec un imprimé de demande de carte de donneur, le tout sera distribué à tous les spectateurs.



Pour conclure la mi-temps, et dans l'attente d'une victoire malherbiste, un lâcher de ballons aura lieu en l' honneur des 36 donneurs bas-normands décédés en 2010, comme un immense "merci" à eux pour toutes les vies sauvées et un grand espoir futur pour nombre de malades en attente, dans un état critique.