SM Caen. Joueur aux 22 sélections en équipe de France, Yann M'Vila est la première recrue de la saison

Avoir Kylian Mbappé comme actionnaire majoritaire permet-il de faire venir des joueurs de plus gros calibre ? Peut-être. En tout cas, le nom de la première recrue de l'été abonde dans ce sens. L'arrivée de Yann M'Vila au SM Caen a été officialisée mardi 6 août en soirée.

Des clubs de prestige

Agé de 34 ans, le milieu de terrain vient renforcer un secteur de jeu manquant d'expérience. Yann M'Vila, c'est tout simplement 64 matchs de Coupe d'Europe, 22 sélections en équipe de France, et des passages à Rennes, Saint-Etienne, ou l'Inter Milan. Le nouveau Malherbiste sort de trois saisons en Grèce, à l'Olympiakos, et plus récemment d'un passage de six mois en deuxième division anglaise.

C'est donc un retour en France pour Yann M'Vila, et pour la première fois en Ligue 2. Il s'engage pour deux saisons, et portera le numéro 6.