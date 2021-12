Caen. [Interview] Patrick Baudry, 2e astronaute français à être allé dans l'espace

Quels éléments vous ont marqué durant votre mission ?

"Pour les gens qui aiment les sensations fortes, le décollage et les neuf minutes nécessaires à la mise en orbite autour de la terre de la navette spatiale américaine sont neuf minutes de bonheur absolu ! Le moment le plus fort est lorsque l'on voit enfin, pour la première fois de sa vie, sa propre planète de l'extérieur, si bleue sur ce fond de noir absolu."

Est-ce important de témoigner votre expérience au grand public ?

"Parler et témoigner de mon vol dans l'espace est toujours un double plaisir : il me permet de raconter un lieu extraordinaire tout proche de nous mais auquel les gens n'ont pas accès, mais aussi de donner aux autres des clefs sur la réussite de leur vie personnelle et professionnelle face à un univers que l'on pense hostile, comme la vie ! C'est cela, le miracle de l'espace : il nous parle du monde, mais il nous parle aussi de nous-mêmes !"

Avec Thomas Pesquet, y a-t-il eu un nouvel engouement pour le sujet ?

"Bien sûr que le vol de Thomas a suscité un regain d'intérêt de la part du grand public, il n'était que temps ! L'espace géré par les états va dorénavant devenir un lieu stratégique au niveau géopolitique. À mon niveau et à mon âge, je m'intéresse plus aujourd'hui aux astronautes-pilotes qui seront les conducteurs des passagers touristes de demain, ainsi qu'aux astronautes qui vivront sur la lune et partiront à la conquête de l'espace à travers la découverte des autres planètes du système solaire."