Cherbourg. Combustibles nucléaires australiens : Greenpeace assigne Orano en justice

Greenpeace a déposé une requête jeudi 13 septembre 2018 auprès du tribunal de grande instance (TGI) de Cherbourg (Manche), contre le débarquement sur le port de combustibles nucléaires australiens qui doivent être réceptionnés par Orano (ex Areva). Selon l'ONG, l'arrivée du cargo qui les transporte, le BBC Austria, est imminente. Une audience a été fixée à 17h30 au TGI.

Combustibles issus de la recherche médicale

La cargaison comprend quatre conteneurs de combustibles, "issus d'un réacteur de recherche médicale", en lien avec le traitement du cancer, selon Orano, qui sera amenée à recycler ces combustibles afin qu'une partie de la matière permette de produire de l'électricité. Cet échange est réalisé dans le cadre d'un contrat historique avec l'Australie, pointé du doigt par Greenpeace.

"Ce transport satisfait aux réglementations nationales et internationales en vigueur" indique Orano, "la compagnie et le navire utilisés présentent toutes les garanties nécessaires en matière de sécurité et de sûreté". L'entreprise ne communique pas sur une éventuelle date d'arrivée.