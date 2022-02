470 exposants du monde entier, 24 000 visiteurs et 90 délégations étrangères : le salon Euronaval est un incontournable pour les entreprises de l'industrie navale militaire. Une semaine où l'on cause "business" entre industriels.

Le tour du monde en un salon

C'est notamment le cas de plusieurs sociétés de Cherbourg (Manche). "Pour nous, c'est l'occasion de prendre des contacts", abonde Serge Boniface, directeur général du Groupe Fiva, qui travaille avec le constructeur de sous-marins Naval Group depuis plus de 20 ans. "Cela nous permet de rencontrer les clients potentiels et ceux que l'on a déjà, et de regrouper des rendez-vous avec des clients étrangers en quelques jours".

Cherbourg. Euronaval : Fiva s'étend en Australie, Naval Group présente le sous-marin du futur Impossible de lire le son.

Le salon Euronaval donne également lieu à des annonces de collaborations. Fiva a ainsi rendu public mardi 23 octobre 2018 son accord avec le chantier ASC, qui a construit les sous-marins exploités par la marine du pays. Il a aussi fait l'acquisition de Cadgile, société d'ingénierie du port d'Adélaïde. "Notre but est d'élaborer une équipe capable de travailler de répondre aux besoins de Naval Group à moyen terme, dans le cadre du contrat australien de Naval Group" poursuit Serge Boniface. "Beaucoup de sociétés sont intéressées par ce gros contrat de douze sous-marins, nous avions intérêt à nous positionner le plus rapidement possible là bas". Des salariés australiens vont ainsi venir se former à Cherbourg, probablement à partir de l'automne 2019.

Le groupe Fiva et ASC ont officialisé leur collaboration mardi 23 octobre. - Groupe Fiva

"La plus forte croissance depuis 40 ans"

Pour le géant du secteur, Naval Group, Euronaval est l'occasion d'exposer les produits d'aujourd'hui... et de demain. Ainsi, la société présente le concept ship SMX-31, qui a fait l'objet "de véritables études, comme pour un sous-marins réel", précise-t-elle. Un navire "à la forme hydrodynamique parfaite", sans kiosque, muni de deux propulseurs latéraux et d'un revêtement en écaille. "Certaines marines étrangères sont avides de technologies, d'autres de solutions plus classiques, cela permet d'entamer des discussions" souligne Ludovic Colin, directeur de la communication de Naval Group à Cherbourg.

Le volet recrutement est aussi abordé lors d'Euronaval où le Campus des industries navales (Naval Group, CMN, Piriou, STX) présente un stand intitulé le "navire des métiers". Il s'agit de promouvoir les formations dans ce secteur, "qui bénéficie d'une croissance que l'on n'a pas connu depuis une quarantaine d'années" poursuit Ludovic Colin. Des étudiants de l'IUT de Cherbourg se rendront sur place jeudi 25 octobre 2018.