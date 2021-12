Alain Thiebot avait le sourire, il y a quelques minutes ce mercredi 25 janvier, lors de la présentation de la 24e édition du Challenger Cherbourg- La Manche. Et le directeur du tournoi normand avait bien raison. Car son plateau 2017 est un des plus beaux des dix dernières années.

Chardy et Marchenko, deux tops 100 ATP à Cherbourg

En guise de tête de série numéro 1, le Français Jérémy Chardy. Le Palois, qui a atteint la 25e place mondiale en 2013 et aujourd'hui 72e. Un tournoi comme celui de Cherbourg est un objectif de victoire pour lui qui vient de chuter au 2e tour de l'Open d'Australie devant l'excellent japonais Kei Nishikori (6e mondial).

Dans la même veine, mais venant d'Ukraine, Illya Marchenko est également sur la liste des engagés du haut de sa 95e place à l'ATP. Une place qui n'est pas en adéquation avec son niveau, lui qui était encore 50e mondial en septembre dernier et qui vient de faire passer quelques sueurs froides à Andy Murray (n°1 mondial) en Australie, battu 7/5 7/6 6/2 par l'écossais.

Julien Benneteau, prétendant au titre

Au-delà de ces deux pensionnaires du Top 100 planétaire, l'autre attraction du tournoi sera Julien Benneteau (137e ATP). A 35 ans, celui qui n'a plus de statut protégé cherches des points après avoir chuté aux qualifications de l'Open d'Australie. Double finaliste de la Coupe Davis (2010, 2014) et surtout 25e mondial en 2014, celui qui a disputé dix finales de tournoi ATP sans réussir à en gagner une, se verrait bien briser le signe indien en venant gagner à Chantereyne, dans un tableau à sa portée pour la victoire finale.

Kenny de Schepper, le géant qui aime Cherbourg

Mais attention, car d'autres joueurs seront sur la liste des prétendants à la succession de Simpson. Deux anciens vainqueurs d'abord, le slovaque Norbert Gombos (138e) et le français Kenny De Schepper (154ème). Chez les jeunes, dans un tournoi où on le rappelle, des joueurs comme Nadal et Djokovic sont passés, on suivra aussi de près les jeunes français Quentin Halys (155e) et Matthias Bourgue (176e).

BONUS AUDIO - Anthony Thiébot, organisateur du Challenger

Des têtes d'affiche et des jeunes, la recette du Challenger

Cherbourg. Tennis, challenger Cherbourg : Jérémy Chardy, Julien Benneteau ou encore Kenny de Schepper en têtes d'affiches Impossible de lire le son.

Deux anciens vainqueurs à Chantereyne

Cherbourg. Tennis, challenger Cherbourg : Jérémy Chardy, Julien Benneteau ou encore Kenny de Schepper en têtes d'affiches Impossible de lire le son.

Qui peut décrocher une wild-card ?

Cherbourg. Tennis, challenger Cherbourg : Jérémy Chardy, Julien Benneteau ou encore Kenny de Schepper en têtes d'affiches Impossible de lire le son.

Le tirage au sort du tableau final aura lieu en direct-vidéo sur tendanceouest.com le samedi 11 février à 12h depuis Tourlaville, vous pourrez suivre également l'ensemble du tournoi à partir du 12 février prochain avec l'émission Tendance Sports en direct de Chantereyne, au soir de la finale, le dimanche 19 février.

A LIRE AUSSI.

Open d'Australie: possibles Murray-Federer en quart et Djokovic-Nadal en demi

Tennis: Monfils, blessé aux côtes, déclare forfait pour Paris-Bercy