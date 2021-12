Cherbourg. Naval Group signe un premier contrat pour les sous-marins australiens

Un nouveau pas a été franchi dans l'accord entre la France et l'Australie sur la construction de 12 sous-marins. Naval Group et le gouvernement australien ont signé, mardi 5 mars 2019, un premier contrat de design.

Pour rappel, le 11 février dernier, les deux pays ont signé un accord de partenariat stratégique portant sur la construction de 12 sous-marins australiens par Naval Group, pour 34 milliards d'euros. Ils seront conçus à Cherbourg (Manche) et construits en Australie.

• Lire aussi. L'Australie commande douze sous-marins à Naval Group : le contrat signé !



Sélection de près de cent équipements

La première phase de ce contrat de design, d'une valeur de 361 millions d'euros, se poursuivra jusqu'en 2021. Elle sera consacrée à "la sélection de près de cent équipements essentiels qui contribueront à la définition du design du sous-marin", indique Naval Group dans un communiqué. "Cet accord inclut également le soutien à la réalisation des infrastructures navales australiennes destinées à la conception et la construction du chantier d'Osborne à proximité d'Adelaïde (Australie du Sud) et de ses systèmes d'information et de communication."