Granville. VOILE (Solo Normandie) : L'arrivée jugée en ... Bretagne avec la victoire du Havrais Charlie Dalin ! 

La Solo Normandie, partie vendredi 17 mars 2017 de Granville, devrait rallier Cherbourg, au terme de 260 miles nautiques pour 24 concurrents. Mais la météo a contraint les organisateurs à raccourcir la course pour une arrivée à Cherbourg avant finalement opter pour une arrivée devant l'île de Bréhat en Bretagne.

Charlie Dalin l'emporte pour 13 minutes

Charlie Dalin champion de France de course au large skipper (MACIF 2015) dès le départ aux avant-postes, a maîtrisé sa position de leader en coupant la ligne le premier avec 13 minutes d'avance sur le second Nicolas Lunven (Générali). Sébastien Simon (Bretagne- Crédit Mutuel) se classe 3ème ! A noter que les Manchois Alexis Loison et Sophie Faguet terminent respectivement aux 8e et 14e places.

Avec cette victoire, Charlie Dalin gagne aussi son inscription pour la solitaire du Figaro.

Éric Delamarre le skipper du bateau “Région Normandie” avait abandonné au départ de Granville pour un problème mécanique.

Le classement complet :

1: “Skipper Macif 2015” Dalin Charlie

2: “Generali” Lunven Nicolas

3: “Bretagne Credit Mutuel de Bretagne” Simon Sébastien

4: “Groupe Snef” Macaire Xavier

5: “Agir Recouvrement” Hardy Adrien

6: “Ovimpex – Secours Populaire” Marchand Anthony

7: “Queguiner Leucemie Espoir” Elies Yann

8: “Custo Pol” Loison Alexis

9: “Teamwork” Mettraux Justine

10: “Aragorn” Leboucher Pierre

11: “Seacat Services” Roberts Alan

12: “Czeching The Edge” Kolacek Milan

13: “Faun Environnement” Godart-Philippe Arnaud

14: “Porshe By Normandie Elite Team” Faguet Sophie

15: “Saferail” Cloarec Damien

16: “Oc 23” Brayshaw Hugh

8 Abandons :

“Nibelis” le Turquais Tanguy

“Inspire +” Rook Mary

“Skipper Macif 2017” Le Pape Martin

“Région Normandie” Delamare Éric

“Bretagne Credit Mutuel de Bretagne” Rhimbault Pierre

“Objectif Solitaire 2017” Augereau Benjamin

“Gedimat” Chabagny Thierry

“Eclisse” Laguette Cécile