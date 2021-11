Rouen. Bonne table à Rouen : B52, rue du général Leclerc

L'enseigne est idéalement placée, dans la rue du général Leclerc à Rouen (Seine-Maritime), à deux pas de la cathédrale. Quelques tables en terrasses, une salle avec des éléments de décoration vintage et son bar massif avec ses verres suspendus vous plongent directement dans l'ambiance de la brasserie conviviale. La carte est fidèle à cette atmosphère. Des plats chaque jour différents, traditionnels. "Chaque jour au moins un poisson et deux viandes", assure le patron. Après des rillettes de cabillaud, fraîches et goûteuses, je jette mon dévolu sur le filet mignon de porc.

Cuisine traditionnelle

La viande est bien cuite, accompagnée d'une classique mais satisfaisante sauce à la moutarde à l'ancienne. Le tout est accompagné de pommes de terre sautées et de quelques légumes vapeurs. L'amie qui m'accompagne semble apprécier le Wellington de poisson qu'elle a commandé. Un assortiment de poisson enrobé de pâte feuilletée et accompagnée d'un risotto. Les desserts sont tout aussi bons, de la crème caramel au fondu au chocolat. Une cuisine simple dans l'ensemble mais très bien réalisée et qui a le mérite de se renouveler. Et pour un prix tout à fait raisonnable. 12,90€ pour la formule entrée et plat.

B52, 52 rue du Général Leclerc. Tél : 09 81 86 29 28