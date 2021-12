Rouen. Bonne table à Rouen : Wokï, rue Beauvoisine

Le petit restaurant vient d'ouvrir ses portes dans le centre-ville rouennais. À l'intérieur, quelques tables hautes qui se dressent au milieu d'une décoration simple et sans fioriture. Et puis, tout de suite à l'entrée, ce comptoir où s'étalent les produits que vous vous apprêtez à déguster. Le concept est simple. Vous choisissez les ingrédients qui seront ensuite cuits au wok, méthode traditionnelle et rapide, réputée pour conserver la saveur des légumes. Au choix : un condiment, riz au jasmin ou pâtes de riz, une viande, trois légumes, un petit plus et une sauce.

Le fast-food du Thaï

Je vous livre ma combinaison du jour : riz au jasmin, crevettes marinées, poivrons, champignons, pousses de soja, oignons grillés et sauce Satay, à base de gingembre et de lait de coco. Le tout est cuit ensemble au wok et servi dans un grand bol de bois dans les cinq minutes. À déguster avec des baguettes pour les plus courageux et pour le côté authentique. Le tout est bien cuit, tient au corps, et surtout s'adapte parfaitement à vos goûts puisque vous choisissez votre composition.

Le restaurant ne propose pas encore de dessert pour l'heure mais recherche un concept similaire pour bien terminer le repas. Dommage pour les amateurs de sucré. En tout cas, le plat nourrit son homme et vous permet de repartir pour l'après-midi, sans trop prolonger la pause déjeuner, le tout pour le prix d'un fast-food. 8,40€ avec la boisson, et l'originalité en prime.

