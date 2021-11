Industrie. À Rouen, à la découverte des précieuses machines d'Expotec 103

Expotec 103 est un musée installé le long de l'Aubette au moulin Saint-Gilles, à Rouen (Seine-Maritime). Il est destiné à valoriser le patrimoine industriel. Animé par des bénévoles passionnés, c'est un musée dont les collections se sont enrichies de donations au fil des ans. Christophe Engelhard, administrateur d'Expotec 103, est investi depuis de nombreuses années au sein de l'association. Elle a été créée par son père Jean-Pierre Engelhard en 1984 et aujourd'hui géré par Sylvain, son frère. Il nous annonce le programme :

Que pourra-t-on découvrir à l'occasion des journées du patrimoine ?

"De nombreuses machines seront en démonstrations. Nous profitons des journées du patrimoine pour toucher un public nouveau et différent, pour faire découvrir au grand public nos collections et pour lui faire comprendre l'importance de la sauvegarde de ces machines. On verra en particulier en fonctionnement une forge, un atelier de typographie et des machines outils comme celle des établissements Tifine à Maromme qui permettait de produire des pièces métalliques ainsi que des machines à vapeur comme la machine Crepelle venue de Blangy-sur-Bresle qui permettait de fournir de l'énergie à une scierie."

D'où proviennent ces pièces d'exception ?

"La plupart proviennent de Normandie. Nous avons récupéré par exemple une machine vapeur Dujardin de 1924 à Colleville (Calvados). Toutes ces machines étaient vouées à disparaître, elles nous ont été données et nous avons ainsi pu les sauver et les remettre en état de fonctionnement. Pour la machine Dujardin cette opération de sauvetage nous a demandés six mois de démontage. Ces machines nous sont cédées mais nous devons nous-même trouver les moyens techniques et financiers de déplacer ces monstres : c'est parfois un vrai challenge d'autant que nous ne nous cantonnons pas aux frontières normandes. Pour une pièce d'exception comme la presse à dorer les livres du XIXe, nous sommes allés jusqu'en Bourgogne."

Quels sont vos prochains projets de réhabilitation ?

"Les journées du patrimoine nous donnent l'occasion d'exposer nos prochains projets. Actuellement nous travaillons sur la roue à aubes du moulin Saint-Gilles, d'anciens bâtiments industriels qui nous sont mis à disposition par la municipalité de Rouen pour accueillir nos collections depuis les années 90. Le moulin, jusqu'à la cessation d'activité dans les années 80, servait à broyer du mastic pour les carreaux de fenêtre. Nous avons restauré précédemment la roue à aubes mais il est temps de reprendre ce chantier. Faute d'entretien suffisant de l'Aubette, la roue est souvent stoppée et elle s'use prématurément en séchant. Nous allons optimiser la roue en augmentant sa taille et remettre en état le mécanisme de transmission à l'intérieur pour pouvoir à nouveau produire de l'énergie grâce au courant. C'est un chantier en cours auquel participent les jeunes de la MJC Grieux."

Combien de bénévoles viendront partager leur savoir aux journées du patrimoine ?

"Une trentaine de bénévoles viendra animer les machines et faire des démonstrations et des commentaires pour renseigner les curieux. Chacun d'entre nous a une compétence propre, ce ne sont pas forcément des personnes qui ont travaillé dans l'industrie mais tous ont un intérêt pour la mécanique et l'industrie. Leurs interventions visent à comprendre l'évolution des techniques, de l'énergie hydraulique à l'énergie vapeur jusqu'à l'électricité et d'évoquer le progrès technique et les progrès sociaux qui en découlent. Parmi ces bénévoles nous aurons aussi des boulangers qui, tout au long du week-end, feront cuire du pain dans le four de la Pannevert que nous avons restauré et qui nous permet de donner encore davantage de cachet à cette Route des moulins du Robec et de l'Aubette dont nous avons toujours fait la promotion : un secteur méconnu et pittoresque de Rouen qu'il convient de valoriser."

Au cours de l'année, quelles sont les principales animations proposées au grand public ?

"Les journées du patrimoine constituent un moment vraiment privilégié, nous y enregistrons notre plus forte fréquentation. Mais nous ouvrons aussi nos portes pour des évènements ponctuels aux cours desquels nous privilégions tel ou tel savoir-faire comme la forge à la Saint-Éloi fin novembre, l'atelier de typographie pour la fête des imprimeurs à la Saint-Jean Porte Latine et à la Saint-Honoré, la fête des boulangers en mai, le four à pain. Nous participons bien entendu aux journées du patrimoine depuis la première édition de l'évènement !"

Pratique. Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10 à 12 heures et de 14h30 à 19 heures à Expotec 103 au Moulin Saint-Gilles, 13 rue St-Gilles à Rouen. Gratuit. expotec103.com