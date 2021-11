Patrimoine. Journées du patrimoine : révisez vos classiques à Caen

Beaucoup d'animations sont au programme ce week-end du samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 à Caen (Calvados) à l'occasion des journées européennes du patrimoine ! Cet événement culturel est un incontournable de la rentrée. Voici quelques idées de visites à faire.

• 1 - L'abbaye-aux-dames vous propose deux visites théâtralisées, "Sur les pas de Charlotte Corday" le vendredi et "Balade au temps de Guillaume" le samedi. Elles débuteront à 20h30. Pour plus d'informations, contactez le 02 31 06 98 45.



• 2 - Au château de Caen des visites guidées sont organisées samedi et dimanche à 14h30 et 16 heures. Les vestiges du donjon et du cachot, habituellement fermés seront accessibles. Rendez-vous à l'église Saint-Georges. Les réservations sont obligatoires sur mdn-reservation@caen.fr



• 3 - Le mémorial de Caen ouvre ses portes ce dimanche pour 5€ (c'est gratuit pour les Caennais.) Est proposée en ce moment "30 ans en 30 photos", une exposition qui relate les 30 dernières photos lauréates du concours World Press Photo.



• 4 - Le musée des Beaux-Arts accueille les visiteurs curieux de 11 heures à 18 heures tout le week-end pour son exposition "Entre les murs." Dans son atelier d'arts plastiques, retrouvez installation vidéo sonore et réalisations plastiques.



Pratique. Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018. Programme complet sur le site Caen.fr