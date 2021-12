Caen. Des visites surprise à Caen pour les journées du patrimoine

Pour les journées du patrimoine, qui se déroulent samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019, la ville de Caen se joue du public et propose des visites surprises des lieux historiques de la ville. Le concept ? Les participants s'inscrivent à des visites aux titres évocateurs sans connaître le lieu de visite, ils reçoivent simplement un point de rendez-vous. Sur la liste ne figurent que des lieux habituellement fermés au public ou rarement ouverts. Les thèmes des visites sont : "Un peu sportif", "De l'église à la chapelle", "Dans les champs" ou encore "Regarde, découvre et amuse-toi" (activité jeunesse). Faites votre choix !

Des fleurs pour la Bataille de Caen

En cette année de 75e anniversaire du D-Day, la ville a également convié le plasticien Régis Perray. L'artiste a collé, ci et là, de petites fleurs éphémères afin de remémorer aux Caennais les lieux emblématiques de la Bataille de Caen. Les badauds découvriront au fil de leurs déambulations des fleurs qui symbolisent l'espoir de la paix retrouvée.

Pratique. Inscriptions obligatoires pour les visites surprises sur : dc.patrimoine@caen.fr. Programme complet sur : caen.fr

