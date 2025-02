Caen. 1 000 ans en 20 chapitres : le docu-BD qui raconte Caen

Petit village d'artisans théâtre de nombreuses batailles, fief de celui qui a conquis l'Angleterre, bombardé pendant le plus grand conflit de l'histoire moderne, et désormais ville attractive fière de ses origines, Caen a connu plus d'un chapitre en 1 000 ans. C'est en 20 chapitres, justement, que la maison d'édition normande Petit à petit prend le pari de résumer cette riche histoire avec sa docu-BD intitulée La grande histoire de Caen, l'intégrale. Elle paraît le 11 mars, quelques jours avant le début des festivités du Millénaire.

Divertir et instruire

"C'était un exercice très difficile, mais intéressant", se rappelle Isabelle Bournier, auteure des documentaires. Trancher pour ne retenir que 20 faits n'a pas été aisé. "Il faut découper en période, puis prendre aussi les personnages ou les lieux emblématiques. D'ailleurs, il faut aussi réussir à s'écarter du centre-ville, qui n'est pas toujours le plus intéressant", poursuit-elle. Selon cette Caennaise, c'est l'opportunité de "redécouvrir des lieux où l'on passe tous les jours", ou encore de "découvrir des lieux que l'on n'a jamais vus, en se demandant d'ailleurs 'pourquoi ?'." Et si les 20 chapitres offrent un tour complet de l'histoire de Caen, les décideurs ont dû arbitrer. "On aurait pu faire un tome de plus, voire deux !", s'exclame Isabelle Bournier.

Chacun des chapitres se construit en double entrée : une petite histoire fictive, scénarisée par Jean-Blaise Djian, et une partie documentaire, pensée par l'historienne donc. "On peut lire dans le sens que l'on veut", glisse cette dernière. "C'est très intéressant de débuter par une petite fiction, c'est la meilleure façon d'aborder les grandes questions d'Histoire auprès du lectorat jeunesse." Ses parties documentaires, elles, sont composées aussi d'images et d'iconographie en tout genre, de quoi accrocher l'œil du lecteur. Pour les composer, Isabelle Bournier s'est plongée dans les livres, les archives, écumant les bibliothèques… "Les Caennais connaissent bien l'histoire de leur ville, mais ils peuvent apprendre des choses", espère l'historienne. "Nous ne faisons pas de révélations, bien que certains chapitres soient moins connus que d'autres", tempère-t-elle.

Le travail de la coloriste

Parmi les histoires relativement connues, il y a celle des invasions vikings. Emmanuel Julien, dessinateur, a dressé le portrait de ces envahisseurs venus du Nord. "C'est une période qui m'intéressait", se souvient celui qui a suivi l'école des Beaux-Arts à Caen. Mais comment croquer une période dont les témoignages visuels sont très peu nombreux ? "J'ai fait des recherches documentaires, je me suis intéressé aux types de bâtisses d'époque pour réaliser mes paysages", répond-il. Il s'est aussi penché sur le chapitre XVII, consacré aux héroïnes de l'arrière lors de la Première Guerre mondiale. Une autre époque, bien plus documentée. "C'était intéressant d'évoquer le rôle des femmes, si importantes", apprécie l'artiste.

Emmanuel Julien, originaire de l'agglomération caennaise, a pu croquer sa ville dans la BD.

D'ailleurs, ils sont plusieurs à avoir donné des coups de crayons au fil des différents chapitres. Emmanuel Julien met en avant le travail de la coloriste Chiara Di Francia. "C'est elle qui a tout unifié, car chaque artiste à son propre trait." Et ainsi, l'histoire de Caen peut défiler sur des planches.