Rouen. Le solaire, énergie d'avenir sur la Métropole de Rouen ?

L'idée prêtera à sourire pour les mauvais esprits. Pourtant, le potentiel de l'énergie solaire sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie (MRN) (Seine-Maritime) est considérable. "Évidemment, le rendement n'est pas le même qu'à Marseille (environ deux fois moindre Ndlr), explique Cyrille Moreau, vice-président de la MRN en charge de l'environnement, mais cette énergie devient rentable". Et pour cause, le coût des panneaux photovoltaïque a largement baissé ces dix dernières années. Une étude de la Métropole affirme que le potentiel en énergie solaire sur son territoire est de 350 Gw/h, soit la consommation en énergie de 70 000 ménages, un tiers donc des foyers du territoire.

Reste à passer à l'action et à convertir ces projections en acte. Ce sera le défi de cette coalition solaire, lancée jeudi 13 septembre 2018, à l'occasion du colloque annuel de Normandie énergie à Rouen. "Nous jouons un rôle d'accélérateur et de liant", explique Valérie Rai-Punola, déléguée générale de l'association. Il s'agit d'informer par une série d'événements, de créer une émulation, une envie d'investir dans cette énergie pour les acteurs du privé et du public.

Un fort potentiel en bord de Seine

À Rouen, le principal potentiel se trouve le long de la Seine. Le Grand port maritime entend d'ailleurs faire office de moteur en profitant de son foncier disponible pour installer des fermes solaires ou encore des toits de ses hangars et bâtiments pour des panneaux photovoltaïques.

Des projets qui sont à l'étude actuellement et qui pourraient se concrétiser dans les prochains mois. "Le champ des possibles est énorme", s'enthousiasme Cyrille Moreau, évoquant les premières réalisations des bailleurs sociaux comme Habitat 76 qui ont équipé les toits de nouvelles résidences ou encore le potentiel des grands centres commerciaux. Les parkings ombrières (des places de parking surmontées de panneaux solaires) représentent aussi une source solide. Renault à Cléon (Seine-Maritime) est déjà passé à l'action sur ce point avec un parking pour ses salariés qui produit à lui seul 12 Gw/h.

Des projets qui doivent faire office d'exemple pour que chacun s'empare de la question, y compris les particuliers. La MRN entend les accompagner en lançant en 2019 une cartographie solaire de son territoire qui sera accessible en ligne. "Cela permettra à chacun de voir, en fonction de là où il se trouve, quel sera le rendement de ses panneaux solaires et donc quand il pourra avoir un retour sur investissement", détaille Cyrille Moreau. De quoi mettre à profit les beaux rayons de soleil normand…