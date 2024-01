Fécamp. Parc éolien en mer : 50% des machines sont posées

Six mois après l'installation de la toute première éolienne en mer de Normandie, plus de la moitié des machines du parc éolien de Fécamp sont désormais posées.

Au lundi 15 janvier, on comptait précisément 37 éoliennes sur les 71 qui composent ce premier parc normand, dont les premières sont situées à 13km des côtes. Les machines sont raccordées au fur et à mesure au réseau électrique sur lequel de l'électricité est d'ores et déjà injectée. Le parc atteindra ainsi prochainement la moitié de sa capacité de production, avec près de 250MW.

Mis en service au printemps

Actuellement, le chantier mobilise un millier de personnes, réparties entre Le Havre, où se trouve l'usine de production de pales et d'assemblage de nacelles, Cherbourg, où les pales, mâts et nacelles sont stockés, et Fécamp.

La mise en service de la totalité du parc est prévue au printemps 2024.

A terme, le parc devrait produire l'équivalent des besoins annuels en électricité d'environ 770 000 personnes, soit 60% de la population de Seine-Maritime.