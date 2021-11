Lessay. Manche : retour du cheval à la foire Sainte-Croix de Lessay

La foire millénaire Sainte-Croix de Lessay (Manche), à ouvert ses portes ce vendredi 7 septembre 2018. Pendant trois jours, plus de 300 000 visiteurs arpenteront la célèbre allée des rôtisseurs, feront le plein de sensations avec une centaine de manèges de la fête foraine avec une grande roue pour découvrir, de haut, l'emprise de la foire.

Retour en force du cheval

Cette année, le foirail est mis à l'honneur avec le 20e anniversaire du festival de l'élevage avec plus de 300 bovins présents et, c'est nouveau, l'installation d'un pôle équin. Le cheval était autrefois l'emblème de cette foire, qui accueillait avant le développement du machinisme agricole plus de 10 000 chevaux.

Claude Tarin, le maire de Lessay (Manche) :

Ce pôle équin proposera diverses animations autour du cheval, avec la présentation notamment des métiers autour du cheval avec la présence de différentes écoles.

La foire Sainte Croix, jusqu'au dimanche 9 septembre 2018, à Lessay (Manche), plus de 3,5 hectares de parkings gratuits sont à la disposition du public.