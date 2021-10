Caen B mal récompensé contre Viry-Chatillon (1-2)

Le but d'Yroundu Musavu-King n'a pas été suffisant face au réalisme des visiteurs. Les Caennais, renforcés par un bon nombre de professionnels, ont pourtant été dominateurs. "On est dans la lignée de ce qu'on fait depuis le début du mois de janvier, constate Philippe Tranchant, leur entraîneur. Il nous a manqué un peu de fraîcheur, sans compter que les éléments extérieurs ne nous ont pas été favorables."

Philippe Tranchant regrette en particulier des décisions arbitrales jugées défaillantes. "On nous a refusé un but que j'estime valable ainsi qu'un pénalty, alors que Viry marque un but hors-jeu." Sur le plan comptable, Caen reste en-dehors de la zone de relégation mais ne confirme pas les excellents résultats obtenus ces derniers mois. Avant un déplacement à Luçon samedi 3 mars, la dynamique reste néanmoins positive. "Il y a eu une prise de conscience."