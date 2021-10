CFA : la réserve caennaise s'en mord les doigts

Opposés à une formation en pleine bourre, les Caennais n'ont pas réussi à concrétiser leur qualité de jeu. "J'ai l'impression d'avoir rejoué un de nos matchs d'il y a quelques mois où on jouait bien mais on perdait en donnant des buts à l'adversaire", regrette Philippe Tranchant. Les buts de Romain Poyet et Thibault Moulin, deux des neuf professionnels titularisés, n'ont pas résisté aux erreurs locales.

"Sur le premier but encaissé, le ballon est sorti au moment où le joueur centre et tout le monde s'arrête de jouer, indique l'entraîneur caennais. Le deuxième est un but 'casquette' inexplicable. Malgré tout, nous avons montré une qualité de jeu intéressante. On se demande comment on fait pour perdre…" Deux buts solognots en trois minutes ont fait la différence. Caen est 13ème de CFA avant de se rendre chez le 2ème Trélissac samedi 4 mai.