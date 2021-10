CFA : la réserve de Malherbe n'a pas su confirmer

Les Caennais, pourtant renforcés par plusieurs professionnels (Nicolas Seube, Aurélien Montaroup, Yanick M'Boné, Kandia Traoré…), n'ont pas su s'adapter à des conditions de jeu difficiles. Opposés à un adversaire plus déterminé et très agressif, ils n'ont pas pu reproduire la qualité de jeu développée une semaine plus tôt contre Luçon.

Lenny Nangis a redonné espoir aux siens en réduisant la marque au milieu de la deuxième période (2-1, 68'), mais Caen est rarement parvenu à mettre en péril les Parisiens. Le Stade Malherbe est huitième du classement avec deux victoires, deux nuls et deux défaites. Il recevra Concarneau, deuxième du groupe D de CFA, samedi 22 septembre (18h).