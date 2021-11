Participatif. Près de Rouen, du Land art à la maison des forêts

L'équipe de la Maison des forêts de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) au complet, épaulée par deux conteurs, Laurence Mouton et Tony Laloyer, accueille le public dimanche 9 septembre 2018. Il s'agit d'un après-midi festif dédié aux contes et au Land art. Julie Haltz animatrice de la maison des forêts répond à nos questions.

Quelles animations avez-vous prévues ?

"Nous avons invité deux conteurs dieppois avec qui nous collaborons souvent et qui proposerons deux séances de contes l'après-midi. En complément pour les curieux, notre exposition sur les contes et légendes de Normandie sera visible dans les locaux de la maison des forêts. Cette exposition conçue en 2010 grâce à la collaboration de l'auteure Anne Marchand et de la Métropole nous renseigne sur les légendes populaires comme celles de la Dame blanche, de Gargantua et de Robert le Diable. De plus, nous proposons à nos visiteurs de participer à la création d'une œuvre monumentale de Land art à proximité immédiate de la maison des forêts."

Quel est l'intérêt de ce projet de Land art ?

"C'est un projet véritablement participatif. Chacun peut apporter sa pierre à l'ouvrage, dès l'âge de quatre ans on peut y contribuer et toute la famille y trouvera son compte. L'équipe de la maison des forêts prévoit d'entamer cette œuvre monumentale conçue comme un mandala puis les visiteurs broderont autour du motif central. Nous favorisons la créativité et laissons bien entendu carte blanche aux participants. Les enfants créent selon un répertoire de forme généralement commun : maisons, bonhommes, arbres et plantes, des motifs que l'on retrouve systématiquement dans leurs dessins sur papier. Ce n'est pas la première fois que nous organisons une animation Land art, c'est une animation récurrente et nous avions même réalisé un concours il y a quelques années mais cette fois nous prévoyons de faire une œuvre de très grand format. Ces animations ont toujours du succès parce qu'elles sont conviviales et créatives. Elles s'adressent à nos fidèles visiteurs mais permettent aussi de capter des promeneurs de passage et de faire connaître nos activités."

Quels matériaux utilisent les participants ?

"Ce ne sont que des matériaux naturels trouvés sur place ou à proximité immédiate que nous utilisons pour nos activités Land art. Il ne faut rien arracher mais se contenter de ce que l'on trouve directement au sol. Or à cette période de l'année les fruits forestiers sont en pleine maturation : on trouve donc facilement des glands ou des bogues de châtaignes que le vent a fait chuter. Les couleurs sont aussi très chatoyantes. On se sert de mousse, de pommes de pin, de feuilles vertes ou mortes ou encore de cailloux. On collecte des matériaux puis on les agence pour créer un motif. Ce projet respecte la nature environnante et finira par disparaître de manière naturelle."

Pratique. Dimanche 9 septembre de 13h30 à 17h30 à la Maison des forêts de Saint-Étienne-du-Rouvray. Gratuit. Tél. 02 35 52 93 20