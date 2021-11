Clères. La Cyclocancer 2018 à Clères

Depuis 2015 une centaine de personnes déambule, début septembre, à pied ou à vélo dans Clères afin de lutter, par la pratique du sport, contre le cancer.

Plusieurs parcours sont proposés, adaptés aux petits et aux plus grands, et ne relèvent en aucun cas d'un quelconque esprit de compétition.

L'ensemble de la somme récoltée est reversée au centre de recherche Henri Becquerel de Rouen.

L'année dernière 6240€ avaient été rassemblés. Patrice Martin président de l'association était à notre micro pour évoquer l'événement.

Vous pouvez encore vous inscrire via le site internet www.teamcyclocancer.com , par mail cyclocancer@free.fr , ou par téléphone au 06-08-58-71-71

Vous pouvez également faire des dons via le site internet ou sur place