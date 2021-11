Rouen. Les puces Rouennaises sont de retour au parc expo de Rouen

La 17eme édition des puces Rouennaises s'installe au Parc des expositions de Rouen les 7, 8 et 9 Septembre. Collectionneurs, chineurs, simples curieux, ce rendez-vous convivial vous propose de nombreux choix comme la foire aux disques. Vinyles ou vieilles cassettes d'époques, vous y trouverez peut-être celui ou celle qu'il manque à votre collection. Le mobilier ancien et objets d'époque en tout genre rempliront aussi les allées de ces puces, soit environ 12 000 m² et quasiment 5 halles au sein du parc des expositions de Rouen.

Nathalie Machado, responsable de la communication au parc des expositions de Rouen, était en communication téléphonique pour Tendance Ouest :

Les puces Rouennaises ont lieu 2 fois dans l'année

Pendant ces trois journées ce ne sont pas moins de 15 000 visiteurs qui sillonneront les allées du parc des expositions. De nos jours le vintage a toujours la côte ; c'est donc l'occasion idéale pour l'allier chez vous avec votre déco moderne.

Les Puces Rouennaises rencontrent leur public

C'est un rendez-vous qui se déroule deux fois dans l'année ; la première édition (la plus ancienne, appelée "Puces d'Hiver") se tient au mois de janvier, quand à celle-ci (plus récente et surnommée "Puces d'Automne") elle à lieu en septembre. Cette deuxième session de septembre à vu le jour suite à la demande des exposants et des visiteurs ; il faut dire qu'avec sa grande surface couverte l'ambiance y reste conviviale quelles que soient les conditions météorologiques. Autre point fort la "Foire aux disques" qui rencontre un franc succès auprès des visiteurs.

L'entrée des puces Rouennaises est à 6,60€ (5,60€ en achetant vos billets en ligne). Comptez 1,50€ pour les 12 - 17 ans ; en dessous de cet âge l'accès est libre. Et pour tous la dernière heure de visite est gratuite sur chaque journée.

A noter qu'une 4eme journée (le 6 Septembre) est réservée aux professionnels. Vous trouverez tous les renseignements sur pucesrouennaises.com et la page Facebook Puces.rouennaises.

Horaires :

Vendredi 7 Septembre : 10h - 20h

Samedi 8 Septembre : 10h - 19h

Dimanche 9 Septembre : 10h - 18h

