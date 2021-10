A Caen, l’institut Lemonnier se refait une beauté

Onze millions d’euros, c’est la somme investie par l’établissement afin de se refaire une santé. Depuis la rentrée 2011, un premier bâtiment destiné aux formations en menuiserie, est opérationnel. La fin des travaux d’un deuxième, qui abritera les formations en électronique, maintenance et énergie, est prévue le mois prochain pour qu’il soit accessible aux élèves.



Un plateau de 7 500 m2

Il s’agit au total de réaliser un "plateau technique" de 7 500 m2 pour accueillir la quasi totalité des formations techniques proposées par l’institut, dans des locaux plus grands, plus accueillants, plus clairs et mieux isolés et des espaces réorganisés pour mieux répondre à la pratique des nouvelles technologies. Les conditions de travail deviendront beaucoup plus agréables pour les élèves et pour les enseignants. "C’est un véritable pari sur l’avenir. Nos nouveaux ateliers vont permettre de dynamiser l’image de notre établissement qui se veut par ailleurs, au travers de ses formations et de sa pédagogie, à la pointe des dernières technologies", explique fièrement Céline Lelous, attachée de gestion.

L’institut a par ailleurs réaménagé cette année sa zone d’entrée pour la rendre plus accueillante et conforme aux nouvelles normes d’accessibilité aux handicapés. Il fait enfin construire un nouvel espace sportif. "Tout juste labellisé " lycée des métiers de l’énergie et des automatismes", ces nouveaux espaces répondent à notre ambition de mettre à disposition des jeunes, des outils modernes et performants", conclut Mme Lelous.



