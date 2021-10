Caen. Une formation aux métiers du bois unique en Normandie

"C'est une vieille histoire". Dominique Peltais, responsable régional de la Fédération des écoles de production, remonte à 1882 pour présenter le dispositif qui a ouvert à la rentrée de septembre au sein de l'institut Lemonnier de Caen. "Tout est parti d'un prêtre ouvrier, près de Lyon, qui cherchait des jeunes de la rue pour les former à des métiers en tension", poursuit-il. Plus d'un siècle après, la France compte aujourd'hui une trentaine d'écoles de production, dont cinq en Normandie. "Elles accueillent des jeunes en situation de décrochage scolaire, pour les former à un diplôme professionnel. À Caen, c'est au CAP construction bois que sont formés onze élèves de 15 à 18 ans", indique Dominique Peltais. "Le matin, ils arrivent à l'école en tenue de travail pour travailler dans l'atelier sur les commandes des clients : portails, kiosques, mobiliers de jardins." Les clients sont des particuliers ou des entreprises. "Un tiers du temps, ils vont en cours. Mais les programmes sont au maximum reliés à leur travail en atelier", précise le responsable régional. Le diplôme s'obtient en deux années. "Il n'y a pas de sélection scolaire ou financière. On recherche des jeunes qui ont envie d'une autre façon de fonctionner", poursuit Dominique Peltais. Certains élèves ne se plaisent pas dans le système scolaire classique. D'autres ont du mal à évoluer dans une entreprise en alternance, comme y sont contraints les élèves inscrits en CAP classique. "C'est un système hybride." Outre le bois à Caen, il existe des écoles de production consacrées à l'usinage à Evreux et Valognes, à la restauration à Rouen et au maraîchage à Beaumesnil. "Nous ne venons pas rajouter de la concurrence aux formations déjà existantes, mais répondre à un besoin spécifique." L'école de Caen est ainsi née d'un partenariat avec l'ensemble des acteurs professionnels de la filière bois de Normandie. L'institut Lemonnier organise des portes ouvertes le samedi 1er février, de 9 heures à 16 heures.