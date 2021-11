Alençon. À Alençon, les écoles sont prêtes pour la rentrée

Pendant les vacances d'été, les communes réalisent des travaux dans les écoles. À deux jours de la rentrée des classes, le maire d'Alençon (Orne) est venu se rendre compte sur place de ces aménagements.

Gros travaux à l'école Émile-Dupont

Les travaux les plus importants ont été réalisés à l'école Émile-Dupont. Cela représente un investissement de 170 000 euros. La cour de la maternelle a été refaite : une rampe d'accès a été construite pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, de nouveaux jeux ont été implantés. Un nouveau garage à trottinettes et à vélo va voir le jour et de nouvelles plantations seront effectuées à l'automne. Emmanuel Dacissac, maire d'Alençon :

Cette rentrée 2018 est une véritable surprise dans les cours d'écoles à Alençon. Malgré la baisse démographique dans l'Orne, les élèves sont plus nombreux que ce qui était prévu pour la rentrée. Les directeurs d'école avaient senti la pression monter depuis la semaine dernière. Pascal Mesnil, directeur de l'école Dupont :

Au total, 70 élèves de plus que l'an dernier seront présents lors de cette rentrée 2018 dans les différentes écoles d'Alençon.