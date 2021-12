Alençon. Orne : la rentrée scolaire 2019 veut mieux aider les enfants handicapés

La rentrée scolaire 2019 se veut inclusive dans l'Orne. Cela veut dire que l'Éducation Nationale doit créer les conditions non seulement dans les classes, mais aussi dans tous les autres lieux de vie de l'école, pour que les élèves qui souffrent d'un handicap puissent suivre leur scolarité parmi tous les autres enfants et qu'ils accèdent comme tous les autres aux apprentissages.

Dans l'Orne, le chiffre peut paraître énorme : ce sont plus de 1360 écoliers, collégiens, lycéens, qui sont concernés. Les personnels qui les encadrent seront dorénavant mieux formés et gérés par des pôles spécialisés : 1 à Alençon, l'autre à Flers et d'autres verront le jour d'ici 2022.

En cas de soucis, les parents, mais aussi le monde éducatif, peuvent désormais entrer directement en contact avec une cellule d'écoute départementale dédiée à cette école inclusive, au 02 33 32 53 07.

On attend désormais bien sûr le retour des parents, pour savoir si la réalité dans l'Orne est conforme à la loi de juillet dernier, sur cette école inclusive.

