Caen. Marathon Harry Potter : week-end magique au Pathé de Caen

Ce n'est pas comme recevoir sa lettre pour Poudlard mais presque ! Le temps d'un week-end, le Pathé des Rives de l'Orne, à Caen (Calvados) nous embarque, nous simples moldus, dans l'univers magique d'Harry Potter. Pas de portoloin ou de Nimbus 2000 à l'horizon mais une projection marathon des huit films de la saga.

Code magie pour tarif réduit

Préparez donc votre réserve de pop-corn, l'aventure commence le samedi 22 septembre 2018 à 13h15 pour se terminer avec une dernière séance - la deuxième partie des Reliques de la Mort - dimanche 23 septembre à 21h45. Soit un peu plus de 20 heures enfermés dans les salles obscures en compagnie de Ron, Hermione, Hagrid, Dumbledore et tous les sorciers qui ont peuplé notre enfance.

Et comme la magie n'a pas de limite, cette opération est menée dans tous les Pathés de France en simultané. Pour l'occasion, un tarif spécial est proposé. En entrant le code CINEHITS au moment de la réservation, toutes les séances sont à 7€. Si vous hésitez encore, ne traînez plus : environs 150 tickets ont déjà été vendus !

Pour ceux qui n'auraient pas la patience d'attendre encore trois semaines, sachez que le premier volet, Harry Potter à l'école des sorciers, est projeté dès le vendredi 14 septembre 2018, en version française ou sous-titré au choix. Les autres épisodes seront eux diffusé en VF. Les deux premiers films ont même repris un petit coup de jeune pour l'occasion et ont été remastérisés en 4k.

Programme détaillé :

• Harry Potter à l'école des sorciers : samedi 22 à 13h15

• Harry Potter et la chambre des secrets : samedi 22 à 16h05

• Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban : samedi 22 à 19 heures

• Harry Potter et la coupe de feu : samedi 22 à 21h45

• Harry Potter et l'ordre du Phenix : dimanche 23 à 13h35

• Harry Potter et le prince de sang-mêlé : dimanche 23 à 16h10

• Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 : dimanche 23 à 19 heures

• Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2 : dimanche 23 à 21h45



