Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du samedi 1er septembre

Bélier

Vous serez porté en triomphe par votre équipe de travail ou vos amis… vos proches. Vous avez réussi à décrocher une timbale sonore. Vous avez la baraka.

Taureau

Vous aussi tout va pour le mieux à un tel point que vous laissez éclater votre bonheur en forme de pied de nez à tous ceux qui n'ont eu de cesse de critiquer vos choix.

Gémeaux

Vous serez amené durant le week-end à supporter des gens qui ne peuvent s'empêcher de gesticuler pour un oui ou pour un non. Les idées se télescopent et la confrontation fait " antimatière ".

Cancer

Vous êtes à la recherche d'inspiration. Vous vous sentez complètement à sec. " Que dois-je entreprendre ? arrêtez ou continuer ? " donnez-vous encore quelques jours de répit. Rien ne presse au fond.

Lion

Vous aimez une certaine forme de confort et en grand. Vous avez envie de revoir votre décoration et plus généralement votre cadre de vie. Tout semble bien terne.

Vierge

Vous restez perplexe quant aux jugements péremptoires d'un membre de votre entourage qui sait toujours tout qu'importent les mauvaises expériences du passé.

Balance

Vous aurez l'impression de tourner en rond. Rien ne survient alors que l'attente s'éternise. Vous attendiez l'irruption d'une division blindée et c'est une montagne qui accouche d'une famélique souris.

Scorpion

Vous en avez soupé de ces relations superficielles qui se spécialisent dans les analyses morales et quasi intellectuelles plus ridicules que crédibles. Un peu de simplicité.

Sagittaire

Journée de complète autonomie devant laquelle vous ne pourrez compter que sur vous. Vous avez un besoin d'indépendance. Ça fait du bien de souffler un peu.

Capricorne

Vous faites toujours preuve de timidité face à l'émotion. Vous vous sentez au bord du gouffre. Vous ne savez plus très bien de quoi vous avez envie. Certains virages ne sont pas aisés.

Verseau

Votre humour séduit très largement. C'est fou. Vous mélangez la satire grâce à une palette de couleurs de la vie dont vous avez le secret.

Poissons

Vous avez l'envie de vous mettre au vert ? ça passe aussi par la case détox. Une cure en allant à l'essentiel de la nourriture du corps et de l'esprit.