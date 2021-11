Rouen. Météo : il a fait très chaud cet été en Seine-Maritime !

Cela n'aura échappé à personne : cet été, il a fait chaud en France. "La température a été supérieure à la normale de près de 2°C, plaçant 2018 au 2nd rang des étés les plus chauds depuis 1900, loin derrière 2003 (+ 3,2°C)", note Météo France sur son site Internet.

La Seine-Maritime a évidemment été concernée par ce beau temps et des phénomènes rares se sont produits dans le département. Tout cela n'a pas échappé à Benoît Morel. Le jeune homme se passionne pour la météorologie et analyse tous les phénomènes climatiques.

Il a même créé son propre site Internet, Météo 76, ainsi qu'un compte Twitter qu'il alimente régulièrement. Sur Facebook, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur les pages "Tu sais que tu viens de Fécamp quand…" et "Tu sais que tu viens de Rouen et de son agglo quand…".

Soleil et chaleur

"C'est l'ensoleillement qui a été particulier cet été, souligne-t-il. On est au-dessus de la normale saisonnière ce qui fait que l'été 2018 est dans le Top 2 des étés les plus ensoleillés." Le soleil n'a par exemple pas cessé de pointer le bout de son nez du 21 juin au 6 août, "ce qui n'était pas arrivé depuis les années 2000".

Les températures aussi ont été exceptionnelles dans le département puisqu'il a fait chaud une grande partie de l'été, à l'exception du mois d'août. "L'été 2018 est le plus chaud depuis le début des relevés en Seine-Maritime, c'est-à-dire depuis 1981 au Havre et 1900 à Rouen", selon Benoît Morel.

Tout ça à cause, ou grâce, à une "récurrence anticyclonique qui s'épand de l'Europe de l'Ouest jusqu'en Scandinavie et qui apporte une masse d'air très chaude sur la France. Cela a duré tout l'été et c'est exceptionnel parce que ce n'était pas arrivé depuis 1976."