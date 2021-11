Caen. Gérald Darmanin : "Hervé Morin n'est pas au rendez-vous de sa région"

Avec le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source, tous les salariés vont lire sur leur bulletin de salaire que leur revenu a baissé. Anticipez-vous cet effet psychologique de perte de pouvoir d'achat ?

Vos lecteurs ne sont pas idiots, ils savent bien qu'il faut payer des impôts. C'est tellement vrai que la quasi-totalité des salariés sont mensualisés. C'est-à-dire qu'ils paient leurs impôts le 16 ou 17 du mois aux finances publiques par un prélèvement direct sur leur compte en banque. Or, ils ne reçoivent leurs salaires que le 29, 30 ou 31.

Cela provoque donc dix jours de difficultés de trésorerie entre le moment où ils paient leurs impôts mensualisés et le moment où ils touchent leurs revenus, leurs caisses de retraite ou leurs salariés. C'est la "fin du mois", comme on disait quand j'étais petit. Le prélèvement de l'impôt à la source permet alors de rendre contemporains leurs impôts et leurs revenus. L'impôt à la source va résoudre ce problème. Il va être simple pour les salariés. Il ne va évidemment pas les amputer d'un pouvoir d'achat. Il va au contraire améliorer grandement leurs trésoreries. Les Français ont souvent des découverts, 60 % des Français connaissent des découverts. Or, ces découverts sont essentiellement dus aux impôts qu'ils doivent payer.

On arrive au mois d'octobre : pleins de gens vont devoir payer leurs impôts qu'ils n'avaient pas forcement provisionnés. Ils vont donc s'endetter, payer des intérêts à leurs banques, parfois prendre des crédits à la consommation, parfois être surendettés pour payer leurs impôts. Eh bien, l'impôt à la source, c'est simple : ça va régler tous ces problèmes.

Le gouvernement va donc supprimer les fins de mois difficiles ?

En tout cas, nous supprimons les fins de mois difficiles pour ceux qui payaient leurs impôts et qui, du fait de ces impôts et d'une trésorerie trop peu importante, se retrouvaient en découvert tous les mois.

Vous pensez sincèrement que cela résoudra les fins de mois difficiles des Français qui ont du mal à joindre les deux bouts ?

Évidemment ! Pour celui qui paie des impôts, par exemple 200 à 300 euros par mois, dont il est prélevé le 16 ou 17 du mois alors qu'il doit attendre le 29 30 ou 31 pour avoir son salaire !

Les difficultés des Français ne sont pas liées qu'aux problèmes de trésoreries. Et les difficultés de pouvoir d'achat ?

Vous me posez la question sur la trésorerie, je vous réponds sur la trésorerie. Ce qui est sûr, c'est que tous les pays autour de nous ont instauré le prélèvement à la source. Les Français le réclament depuis extrêmement longtemps.

Le ministre du Budget est inquiet pour les intérêts des normands. - Tendance Ouest

Le prélèvement de l'impôt sur le revenu sera réalisé par les entreprises. La collecte de l'impôt est une fonction régalienne. Est-ce le boulot des entreprises ?

Ça n'a rien de nouveau, je rappelle que les entreprises collectent le premier impôt français, la TVA. Également la CSG, les cotisations sociales… donc il n'y a rien de nouveau et ça n'a rien de régalien.

Rien de nouveau, est-ce pour autant normal ?

Oui, c'est normal que ce soit un partenaire économique qui le fasse. Et les entreprises ne sont pas les seules concernées mais tous les employeurs en général : les associations, les caisses de retraite, la sécurité sociale, l'administration. En revanche, pour les plus petites entreprises, une petite difficulté peut naître l'année prochaine pour mettre en place le changement. Donc nous proposons que les URSSAF le fassent à la place des petites entreprises de moins de 20 salariés.

Pas plus compliqué pour les entreprises, mais plus cher quand même ?

Non, ce n'est pas plus cher. Le changement de feuille de paie a été évalué à 450 millions d'euros pour l'ensemble des entreprises françaises, ça me parait un coût tout à fait raisonnable quand on voit la très importante baisse d'impôts accordée par le gouvernement sur l'intégralité des entreprises.

Il est donc juste que les entreprises fassent un effort puisqu'elles ont bénéficié de baisses d'impôts ?

Cela est juste qu'elles le fassent pour leurs salariés. Car l'impôt à la source est fait pour les salariés. Il est fait pour des gens qui voient leurs revenus fluctuer. Quand 90 % des nouveaux contrats de travail signés par les entreprises sont des CDD… ce sont des gens qui ne sont pas certains de leurs revenus. Il y a donc une responsabilité collective pour que ces gens-là ne paient pas des impôts en décalé alors qu'ils n'ont plus de salaire si leur CDD est terminé.

N'est-ce pas une mesure anti-républicaine ? Le prélèvement à la source peut déresponsabiliser le citoyen car il supprime la douleur du paiement de l'impôt et donc la conscience de l'utilité des services publiques ?

Cher monsieur, vous êtes pire que les politiques ! Vous dites exactement l'inverse entre votre première et votre dernière question sur l'impôt à la source. Choisissez vos arguments ! Vous avez l'impression que seuls ceux qui paient l'impôt sur le revenu se sentent citoyens. Avec une conception comme celle-ci, 50 % des Français ne seraient pas citoyens !

Gérald Darmanin a reçu La Manche Libre dans son bureau du ministère à Paris. Il était interrogé par Edouard Frémy (à gauche), rédacteur en chef-adjoint de la Manche Libre. Au fond, le conseiller presse du ministre. - Tendance Ouest

Fin janvier/début février 2019, au moment du premier prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source, il n'y aura pas de couacs ?

Non, je ne le pense pas. On a formé 40 000 agents des finances publiques. Il y a énormément d'entreprises, d'administrations publiques qui sont au rendez-vous du sujet. C'est très difficile de réussir une grande réforme comme celle-là. Je ne la sous-estime absolument pas ; je suis très heureux que votre journal et votre radio me permettent de l'expliquer.

Vous êtes entouré de normands. Bruno Lemaire, ministre des Finances avec qui vous partagez Bercy, le secrétaire d'État Sébastien LECORNU (l'un de vos meilleurs amis), Edouard Philippe, Premier Ministre, Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture. Les Normands ont-ils quelque chose de plus que les autres ?

Je ne sais pas s'ils ont quelque chose de plus mais je les trouve très pragmatiques [...] ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'idées ni de convictions, ça ne veut pas dire qu'ils sont absolument dans la dé-idéologie. Les Normands paraissent plus pragmatiques, peut-être que c'est un concours de circonstances.

Je regrette simplement aujourd'hui que la région Normandie, qui est une grande région par son identité et par sa position géographique, ne soit pas au rendez-vous des demandes que l'État formule. Surtout dans des enjeux très importants. Si je compare Hervé Morin à Xavier Bertrand (président des Hauts de France, NDLR), sur la question du Brexit, Xavier Bertrand est très au rendez-vous. Il sollicite le gouvernement sans cesse. Je n'ai pas l'impression qu'Hervé Morin est au rendez-vous des enjeux de sa région.

Par exemple ?

Sur le Brexit, par exemple, le président de la région Normandie ne m'a jamais sollicité alors que je suis le ministre chef des douanes. Je suis allé plusieurs fois en Normandie, notamment deux fois au Havre, sur des questions très importantes pour le port du Havre au sujet de la question irlandaise : Le Havre peut-il être le port d'attache de l'Irlande pour ses exportations vers l'Union Européenne après le Brexit ? Il y a également la question des zones de pêche à négocier avec les Britanniques, cette question est très importante pour les pêcheurs bretons et normands. Son absence est donc un peu dommage, je trouve, pour la région Normandie. Mais je suis très heureux qu'il y ait un Premier Ministre normand qui défende les Normands.

Vous affirmez qu'Hervé Morin n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire qu'il ne s'attelle pas aux dossiers auxquels il devrait s'atteler, des dossiers d'urgence ?

Je connais Hervé Morin, c'est quelqu'un que j'apprécie. Mais, en 14 mois de ministre des Budgets, Monsieur Morin ne m'a jamais demandé de rendez-vous. Que ce soit sur la question des financements de la Ligne Nouvelle Paris Normandie, du Brexit ou un tas de sujets qui intéressent -me semble-t-il la contractualisation entre l'État et la région Normandie. On pourrait prendre plein d'exemples. Je crois qu'il est le seul président de région qui ne m'ait jamais demandé de rendez-vous. Il m'arrive d'obtenir des relations très cordiales avec sa 1re vice-présidente Sophie Gaugain ou avec Philippe Augier, Maire de Deauville. J'avoue que, depuis le temps qu'Hervé Morin me connaît, je suis très étonné. Surtout dans ces conditions particulières d'enjeux.

À quoi attribuez-vous ces rendez-vous manqués d'Hervé Morin ?

Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question.

Gerarld Darmanin, ministre du Budget, au micro de Tendance Ouest - Tendance Ouest